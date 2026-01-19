 Енергетичний експерт: ситуація з теплом почне покращуватися навесні

  • понеділок

    19 січня, 2026

  • -5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ситуація з теплом покращиться лише у березні, — енергетичний експерт

«Пункти незламності» у Миколаєві. Фото: МикВісті«Пункт незламності» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Ситуація з теплопостачанням в Україні може почати поступово покращуватися навесні, однак до того часу енергосистема й надалі перебуватиме під тиском через російські обстріли, холодну погоду та обмежені можливості протиповітряної оборони.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише «Еспресо».

За його словами, найбільші проблеми очікуються у сфері теплопостачання. Пріоритетною ціллю для атак залишається Київ, який Росія розглядає як політично та символічно важливий об’єкт. Експерт прогнозує, що складна ситуація з теплом збережеться щонайменше до початку березня.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Ситуація з теплозабезпеченням буде важкою до початку березня, орієнтовно до так званих «шевченківських» днів. Коли збільшиться світловий день, потеплішає та активніше запрацюють сонячні електростанції, сумарна потужність яких в Україні становить близько 9 ГВт, стане дещо легше. Додатковий позитивний ефект дадуть і гідроелектростанції, які ефективніше працюють у період великої води», — зазначив Володимир Омельченко.

Водночас ситуацію з електропостачанням експерт оцінює як відносно стабільнішу завдяки роботі атомних електростанцій, попри те, що Росія й надалі намагатиметься атакувати підстанції.

«Також маємо імпорт електроенергії обсягом до 2,5 ГВт. Без атомної генерації та імпорту ситуація була б значно складнішою. Водночас Києву та іншим великим містам варто звикати до того, що вечори без світла можуть залишатися частиною нашої реальності», — підсумував експерт.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив НЕК «Укренерго» скоротити тривалість відключень електроенергії у регіонах, де ситуація залишається найскладнішою.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Уряд пообіцяв не вимикати світло в будинках з електричним опаленням
Робота енергосистеми України тримається на трьох АЕС, — Войціцька
В Одесі атакували енергооб’єкт ДТЕК: понад 30 тисяч родин без світла
Реклама
Читайте також:
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
новини
«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Анна Гакман
новини
Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Анна Гакман
новини
У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

В Одесі атакували енергооб’єкт ДТЕК: понад 30 тисяч родин без світла
Робота енергосистеми України тримається на трьох АЕС, — Войціцька
Уряд пообіцяв не вимикати світло в будинках з електричним опаленням

Південноукраїнська міськрада щомісяця платить по ₴45 тисяч звільненому заступнику мера

ПОЛІТИКА

Кім вважає, що нові призначення посилили президента

1 година тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня

Головне сьогодні