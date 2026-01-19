Ситуація з теплом покращиться лише у березні, — енергетичний експерт

«Пункт незламності» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Ситуація з теплопостачанням в Україні може почати поступово покращуватися навесні, однак до того часу енергосистема й надалі перебуватиме під тиском через російські обстріли, холодну погоду та обмежені можливості протиповітряної оборони.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише «Еспресо».

За його словами, найбільші проблеми очікуються у сфері теплопостачання. Пріоритетною ціллю для атак залишається Київ, який Росія розглядає як політично та символічно важливий об’єкт. Експерт прогнозує, що складна ситуація з теплом збережеться щонайменше до початку березня.

«Ситуація з теплозабезпеченням буде важкою до початку березня, орієнтовно до так званих «шевченківських» днів. Коли збільшиться світловий день, потеплішає та активніше запрацюють сонячні електростанції, сумарна потужність яких в Україні становить близько 9 ГВт, стане дещо легше. Додатковий позитивний ефект дадуть і гідроелектростанції, які ефективніше працюють у період великої води», — зазначив Володимир Омельченко.

Водночас ситуацію з електропостачанням експерт оцінює як відносно стабільнішу завдяки роботі атомних електростанцій, попри те, що Росія й надалі намагатиметься атакувати підстанції.

«Також маємо імпорт електроенергії обсягом до 2,5 ГВт. Без атомної генерації та імпорту ситуація була б значно складнішою. Водночас Києву та іншим великим містам варто звикати до того, що вечори без світла можуть залишатися частиною нашої реальності», — підсумував експерт.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив НЕК «Укренерго» скоротити тривалість відключень електроенергії у регіонах, де ситуація залишається найскладнішою.