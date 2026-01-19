Шмигаль доручив «Укренерго» скоротити відключення світла у найпроблемніших регіонах. Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив НЕК «Укренерго» скоротити тривалість відключень електроенергії у регіонах, де ситуація залишається найскладнішою.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі за підсумками наради з правлінням компанії.

Під час обговорення йшлося про збільшення імпорту електроенергії за рахунок посилення зв’язків між Західною та Східною частинами енергосистеми. За словами Дениса Шмигаля, уряд очікує від компанії швидких результатів щодо нарощування пропускної спроможності для імпорту електрики завдяки розбудові міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС.

— Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із заходу України на схід. Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна, — написав Денис Шмигаль.

Шмигаль доручив «Укренерго» скоротити відключення світла у найпроблемніших регіонах. Фото: Денис Шмигаль

Серед інших пріоритетів міністр енергетики назвав:

зменшення бюрократії, щоб пришвидшити процес ремонту та адаптації електромереж;

забезпечення ефективного ремонту енергомереж у громадах, наближених до фронту, та убезпечення підстанцій;

спрощення процесу підключення розподіленої генерації.

Нагадаємо, раніше уряд пообіцяв не вимикати світло в будинках з електричним опаленням.

А перед цим в Україні запровадили режим надзвичайного стану в енергетиці.