В Україні запроваджують режим надзвичайного стану в енергетиці, — Зеленський

В Україні запроваджують режим надзвичайного стану в енергетиці. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетичному секторі України, під час якої окрему увагу приділили становищу в Києві.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За словами Володимира Зеленського, у столиці буде створено постійно діючий штаб для координації дій у кризових умовах. Загальне керівництво роботами з підтримки населення та громад, а також вирішенням практичних питань в умовах надзвичайної ситуації поклали на новго першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, на його думку, уряд має активізувати співпрацю з міжнародними партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової допомоги за тяжких погодніх умов. Як зазначив Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів також забезпечить максимальну дерегуляцію процедур підключення резервного енергетичного обладнання до мереж і працюватиме над суттєвим збільшенням імпорту електроенергії.

Окремо президент доручив уряду підготувати пропозиції щодо можливого перегляду правил комендантської години на період аномально холодної погоди. На період надзвичайної ситуації в енергетичній сфері її можуть скасувати або послабити для окремих міст і громад. Це має забезпечити людям ширший доступ до Пунктів Незламності, а бізнесу — можливість краще планувати роботу в умовах обмежень енергосистеми.

У Києві планують збільшити кількість Пунктів Незламності та перевірити готовність уже наявних прихистків. Також очікуються пропозиції від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо організації навчального процесу на час дії надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська заявив, що місто повинне бути готовим до можливих відключень електроенергії до 24 годин, а температура в оселях може знижуватися до критичних показників.