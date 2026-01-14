 Зеленський: запроваджено надзвичайний стан в енергетиці України

В Україні запроваджують режим надзвичайного стану в енергетиці, — Зеленський

В Україні запроваджують режим надзвичайного стану в енергетиці. Фото: Володимир ЗеленськийВ Україні запроваджують режим надзвичайного стану в енергетиці. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетичному секторі України, під час якої окрему увагу приділили становищу в Києві.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За словами Володимира Зеленського, у столиці буде створено постійно діючий штаб для координації дій у кризових умовах. Загальне керівництво роботами з підтримки населення та громад, а також вирішенням практичних питань в умовах надзвичайної ситуації поклали на новго першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України.

Крім того, на його думку, уряд має активізувати співпрацю з міжнародними партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової допомоги за тяжких погодніх умов. Як зазначив Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів також забезпечить максимальну дерегуляцію процедур підключення резервного енергетичного обладнання до мереж і працюватиме над суттєвим збільшенням імпорту електроенергії.

Окремо президент доручив уряду підготувати пропозиції щодо можливого перегляду правил комендантської години на період аномально холодної погоди. На період надзвичайної ситуації в енергетичній сфері її можуть скасувати або послабити для окремих міст і громад. Це має забезпечити людям ширший доступ до Пунктів Незламності, а бізнесу — можливість краще планувати роботу в умовах обмежень енергосистеми.

У Києві планують збільшити кількість Пунктів Незламності та перевірити готовність уже наявних прихистків. Також очікуються пропозиції від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо організації навчального процесу на час дії надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська заявив, що місто повинне бути готовим до можливих відключень електроенергії до 24 годин, а температура в оселях може знижуватися до критичних показників.

Останні новини про: Війна в Україні

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Рада підтримала рішення
Росіяни розмістили військову техніку та запускають дрони з території ЗАЕС, — речник Сил оборони
Єврокомісія планує розпочати виплати кредиту Україні вже у квітні
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

4 години тому

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

Ірина Олехнович

