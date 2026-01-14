Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, — мер

Мер Івано-Франківськ попередив, що мешканці можуть бути без світла до 24 годин. Ілюстративне фото: МикВісті

Івано-Франківськ повинен бути готовим до можливих відключень електроенергії до 24 годин, а температура в оселях може знижуватися до критичних показників.

Про це заявив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє видання «Місто».

— Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові. У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати, — наголосив міський голова.

Він підкреслив, що пункти обігріву в місті мають працювати не формально, а повноцінно — з генераторами, запасами пального, гарячими напоями, печивом та іншими необхідними речами.

За словами міського голови, як одну з можливих локацій для розміщення таких пунктів обігріву розглядають заклади освіти, зокрема школи.

Раніше в Міненерго заявили, що через російські атаки та складні погодні умови ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою.