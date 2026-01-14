Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, — мер
18:39, 14 січня, 2026
-
Івано-Франківськ повинен бути готовим до можливих відключень електроенергії до 24 годин, а температура в оселях може знижуватися до критичних показників.
Про це заявив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє видання «Місто».
— Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові. У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати, — наголосив міський голова.
Він підкреслив, що пункти обігріву в місті мають працювати не формально, а повноцінно — з генераторами, запасами пального, гарячими напоями, печивом та іншими необхідними речами.
За словами міського голови, як одну з можливих локацій для розміщення таких пунктів обігріву розглядають заклади освіти, зокрема школи.
Раніше в Міненерго заявили, що через російські атаки та складні погодні умови ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою.
