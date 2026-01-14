Міненерго: ситуація в енергосистемі залишається складною, найгірша — у Києві та області

Енергетика. Архівне фото: МикВісті

Через російські атаки та складні погодні умови ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, найскладніша ситуація нині у Києві та області. У столичному регіоні тимчасово не застосовують раніше оприлюднені графіки погодинних відключень електроенергії.

Напередодні ввечері міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що, окрім дефіциту електроенергії, майже 500 багатоповерхових будинків у столиці досі залишаються без теплопостачання.

Аварійно-відновлювальні роботи в Києві та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Певні обмеження з електропостачання зберігаються також в Одеській області, де енергетики продовжують відновлювальні роботи після попередніх російських атак. На Дніпропетровщині внаслідок нічних обстрілів без електроенергії залишалися 74 тисячі споживачів. Станом на ранок знеструмленими залишалися понад 40 тисяч абонентів, відновлення триває.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 січня, російські війська 17 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. Внаслідок обстрілів у селі Дніпровське пошкоджені два приватні будинки.