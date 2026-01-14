FPV-дрони 17 разів атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті

Протягом минулої доби, 13 січня, російські війська 17 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілів у селі Дніпровське пошкоджені два приватні будинки. Ще один будинок постраждав у селі Дмитрівка. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни також атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Тоді у в одному із сіл був пошкоджений приватний будинок, а в іншому — пошкоджено лінію електропередачі.