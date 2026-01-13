FPV-дрони вдарили по двох громадах Миколаївщини: пошкоджено будинок і ЛЕП
- Марія Хаміцевич
7:45, 13 січня, 2026
Вчора росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дніпровське внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. У селі Червоне Парутине через іншу атаку було пошкоджено лінію електропередачі. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 11 січня, російські війська атакували Миколаївський район. Вони тричі били FPV-дронами по Очаківській громаді.
