FPV-дрони вдарили по двох громадах Миколаївщини: пошкоджено будинок і ЛЕП

Пошкоджені мережі «Миколаївобленерго», фото надала пресслужба підприємства, для ілюстраціїПошкоджені мережі «Миколаївобленерго», фото надала пресслужба підприємства, для ілюстрації

Вчора росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дніпровське внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. У селі Червоне Парутине через іншу атаку було пошкоджено лінію електропередачі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 11 січня, російські війська атакували Миколаївський район. Вони тричі били FPV-дронами по Очаківській громаді.

