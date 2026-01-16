Уряд пообіцяв не вимикати світло в будинках з електричним опаленням. Фото: УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Багатоповерхові будинки з електричним опаленням найближчим часом не відключатимуть від електропостачання.

Про це 16 січня з трибуни Верховної Ради заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє «Економічна правда».

За його словами, всі необхідні рішення щодо таких будинків уже ухвалені та оформлені на рівні урядових протоколів. Йдеться про віднесення багатоповерхівок з електричним опаленням до обʼєктів критичної інфраструктури.

«Всі рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийняті і оформлені протокольно. Найближчим часом ці будинки не будуть вимикати. За виключенням аварійних ситуацій», — повідомив Денис Шмигаль.

Слід зазначити, що через дефіцит електропостачання в України, у Миколаєві та області запровадженні графіки відключень світла, які можуть тривати до 16 годин протягом доби. Під час відключень світла бюджетні установи обігрівають за допомогою генераторів і резервного живлення.