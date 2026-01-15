До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня

Опубліковані графіки відключень світла на Миколаївщині на 16 січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 16 січня очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:00 - 02:00; 07:30 - 14:30; 16:00 - 19:30

Всього: 12 годин 30 хвилин

1.2 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00

Всього: 15 годин

2.1 — 02:00 - 09:00; 11:00 - 17:30

Всього: 13 годин 30 хвилин

2.2 — 00:00 - 05:30; 09:30 - 16:00; 19:30 - 23:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00

Всього: 15 годин

3.2 — 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00

Всього: 15 годин

4.1 — 00:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00

Всього: 16 годин

4.2 — 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30

Всього: 14 годин

5.1 — 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00

Всього: 15 годин

5.2 — 02:00 - 05:30; 09:00 - 14:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

6.1 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 11:00; 12:30 - 17:30; 19:30 - 23:00

Всього: 16 годин

6.2 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00

Всього: 16 годин

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.