До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня
21:16, 15 січня, 2026
У Миколаєві та по області 16 січня очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 — 00:00 - 02:00; 07:30 - 14:30; 16:00 - 19:30
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 1.2 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 15 годин
- 2.1 — 02:00 - 09:00; 11:00 - 17:30
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 2.2 — 00:00 - 05:30; 09:30 - 16:00; 19:30 - 23:00
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 3.1 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 15 годин
- 3.2 — 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 15 годин
- 4.1 — 00:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00
Всього: 16 годин
- 4.2 — 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30
Всього: 14 годин
- 5.1 — 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00
Всього: 15 годин
- 5.2 — 02:00 - 05:30; 09:00 - 14:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 6.1 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 11:00; 12:30 - 17:30; 19:30 - 23:00
Всього: 16 годин
- 6.2 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00
Всього: 16 годин
Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.
