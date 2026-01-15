 Опубліковані графіки відключень світла на Миколаївщині на 16 січня

  • четвер

    15 січня, 2026

  • -6.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -6.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня

Опубліковані графіки відключень світла на Миколаївщині на 16 січня. Фото: МикВістіОпубліковані графіки відключень світла на Миколаївщині на 16 січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 16 січня очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 — 00:00 - 02:00; 07:30 - 14:30; 16:00 - 19:30
    Всього: 12 годин 30 хвилин
  • 1.2 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
    Всього: 15 годин
  • 2.1 — 02:00 - 09:00; 11:00 - 17:30
    Всього: 13 годин 30 хвилин
  • 2.2 — 00:00 - 05:30; 09:30 - 16:00; 19:30 - 23:00
    Всього: 15 годин 30 хвилин
  • 3.1 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
    Всього: 15 годин
  • 3.2 — 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00
    Всього: 15 годин
  • 4.1 — 00:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00
    Всього: 16 годин
  • 4.2 — 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30
    Всього: 14 годин
  • 5.1 — 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00
    Всього: 15 годин
  • 5.2 — 02:00 - 05:30; 09:00 - 14:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00
    Всього: 13 годин 30 хвилин
  • 6.1 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 11:00; 12:30 - 17:30; 19:30 - 23:00
    Всього: 16 годин
  • 6.2 — 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00
    Всього: 16 годин

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Світла не буде понад 12 годин: графіки відключення на Миколаївщині 14 січня
Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, — мер
На Київщині родина загинула через генератор: усі троє отруїлися чадним газом
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

Ірина Олехнович
новини
«Проссекко 8» готує позов проти міськради Миколаєва, щоб повернути з бюджету витрачені кошти на кейтеринг

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суд Миколаєва арештував директорку «Проссекко 8», а її захист звинуватив прокуратуру у тиску

Аліса Мелік-Адамян
новини
Понад 1000 вивісок і рекламних щитів прибрали з вулиць Миколаєва торік

Аліна Квітко
новини
Афіша тижня у Миколаєві: події для дозвілля

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Київщині родина загинула через генератор: усі троє отруїлися чадним газом
Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, — мер
Світла не буде понад 12 годин: графіки відключення на Миколаївщині 14 січня

«Між нами робочі стосунки», — Сєнкевич не бачить політичної конкуренції з Кімом

«Проссекко 8» готує позов проти міськради, щоб повернути з бюджету витрачені кошти

4 години тому

Головне сьогодні