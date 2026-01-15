 256 атак по енергетиці: Миколаївщина серед найбільш обстрілюваних регіонів

Миколаївщина серед регіонів, які найбільше постраждали від ударів по енергетиці, — СБУ

Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідчих, від початку цьогорічного опалювального сезону російські війська здійснили 256 повітряних атак на енергетичні об’єкти та системи теплопостачання в Україні. Зокрема, з жовтня 2025 року і до цього часу окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Також російські війська завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях та 151 удару по електропідстанціях у різних регіонах країни.

Як зазначають у Службі безпеки України, кожна з цих атак була комбінованою та здійснювалася із застосуванням десятків ударних безпілотників і ракет.

Найбільше ударів зафіксували по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. У Службі безпеки задокументували, що по критичній інфраструктурі застосовували балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-69, а також ударні безпілотники типу «Герань».

Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії та тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів українців.

Системне знищення Росією енергосистеми України у Службі безпеки України кваліфікують як злочини проти людяності відповідно до статті 442-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття визначає такі обстріли як злочини міжнародного характеру, за які передбачена відповідальність як в українських, так і в міжнародних судах.

Нагадаємо, резидент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетичному секторі України, під час якої окрему увагу приділили становищу в Києві.

