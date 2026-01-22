Світло у Миколаєві може бути лише 2 години на добу — Кім радить готуватись до найгіршого і не жалітись

Голова Миколаївської ОВА в ефірі телемарафону. Скриншот з відео

Ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

Станом на сьогодні регіон отримав команду на відключення 10 черг за графіками аварійних відключень, які накладаються на планові обмеження. Це, за словами Віталія Кіма, пов’язано з перевантаженням мереж та проблемами з транзитом електроенергії із західних регіонів України на схід, зокрема імпортованої електроенергії.

— Не вся область в блекауті, як написали, але світла дуже мало. Це повʼязано, за моєю інформацією з проблемою транзиту, навантажені мережі, транзиту з заходу, в тому числі імпортованої електроенергії на схід. Тому всі 6 отримали команду на серйозні відключення. Я людей попереджав, що є проблема, — зазначив Віталій Кім.

Світла у місті та області зараз є по чотири години на добу, але місцевим слід готуватись до найгіршого сценарію, коли електроенергію подаватимуть по 2 години.

— Сьогодні такий день (22 січня в Україні святкують День соборності, — прим.), що треба обʼєднуватись, навіть коли погано, допомагати іншим. Щоб не злість була, а шана до себе. На зараз приблизно 4 години світла на добу є. Було до команди 8:53. Зараз умовно 12 черг, це 6 черг по 2 підчерги. І команда на відключення 10 черг. Я вважаю, що треба готуватись до гіршого сценарію 2 години світла на добу, — додав він.

На запитання ведучої, яка ситуація нині з теплом і газопостачанням, голова Миколаївської ОВА пояснив, що напруга в мережах є, однак у деяких районах її недостатньо для роботи насосів, через що доводиться запускати резервні генератори на котельнях. Наразі теплопостачання та водопостачання в Миколаєві функціонують, хоча й з перебоями.

— Є проблема з приватними котельнями на дахах, скважинами, які забезпечують воду для деяких ОСМД. Це проблема і ми не можемо замість них це вирішити. Загальна картинка, слава богу, тепло в Миколаєві є, воду подаємо. З перебоями працюють точки видачі води, тому що підвʼязані під графіки. За прогнозом у нас плюсова температура за кілька днів, ситуація вирівняється. Тепло є, газ є, з електрикою погано, але маємо терпіти, тому що в деяких місцях ще гірше, — наголосив він.

Крім того, Миколаїв буде відправляти у Київ ремонтні бригади та резервні генератори, ситуація з енергопостачанням і теплом там складніша, сказав Віталій Кім. Крім того, область готується до можливого прийому евакуйованих з інших регіонів — опрацьовуються питання розміщення людей та організації гарячого харчування.

— Не час жалітися. Потрібно об’єднуватися і допомагати одне одному. Ми не в найгіршій ситуації, але ми — єдині з усією Україною, — підсумував голова ОВА.

Хоча ще вчора віцемер Миколаєва Віталій Луков заявив, що у місті наразі немає вільних генераторів, які можна було б передати до Києва.

Зазначимо, що вранці 22 січня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.