 Кличко заявив, що у січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей

У січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей, — Кличко

Намет державного пункту гуманітарної допомоги у Києві. Ілюстраційне фото: ReutersНамет державного пункту гуманітарної допомоги у Києві. Ілюстраційне фото: Reuters

Упродовж січня з Києва, де постійно проживає близько трьох мільйонів людей, тимчасово виїхали приблизно 600 тисяч мешканців.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю The Times.

Раніше, 9 січня, мер закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за межі міста після масованої російської атаки. Унаслідок обстрілу без теплопостачання залишилася майже половина багатоквартирних будинків столиці.

Станом на вечір 19 січня енергетики відновили подачу тепла майже в усі постраждалі будинки. За словами міського голови, без опалення залишалися лише 16 будинків із близько шести тисяч, які зазнали пошкоджень під час атаки 9 січня.

Однак уночі 20 січня російські війська знов обстріляли Київ, залишивши без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% будинків, які залишилися без тепла після цієї атаки, — це житло, де теплопостачання відновили після пошкоджень 9 січня.

Станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів. Понад чотири тисячі багатоповерхівок також залишилася без теплопостачання.

Крім того, президент Володимир Зеленський розкритикував організацію роботи Повітряних сил ЗСУ у протидії російським ударним безпілотникам під час чергової атаки на енергетичну інфраструктуру. За його словами, «організація роботи Повітряних сил має бути іншою».

