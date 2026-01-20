У Києві понад мільйон споживачів залишилися без електроенергії, — Зеленський

Київ без електроенергії після обстрілів. Ілюстраційне фото: Радіо Свобода

Станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, значна частина житлових будинків столиці також залишилася без теплопостачання — йдеться про понад чотири тисячі багатоповерхівок.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Усі сили мають бути спрямовані на те, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні запропонувати нестандартні рішення, які дозволять захистити життя, перебудувати роботу систем і підтримати людей та бізнес», — наголосив президент.

Він підкреслив необхідність максимальної координації з бізнесом, зокрема щодо перерозподілу генерації та споживання електроенергії, аби люди якомога швидше відчули стабілізацію. Також, за словами Зеленського, потрібні додаткові програми підтримки для населення.

Крім того, президент розкритикував організацію роботи Повітряних сил ЗСУ у протидії російським ударним безпілотникам під час чергової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Володимир Зеленський зазначив, що до відбиття повітряних атак залучаються різні засоби, зокрема дрони-перехоплювачі, винищувачі F-16 та мобільні вогневі групи, однак «організація роботи Повітряних сил має бути іншою».

«Ми окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони. Висновки будуть», — додав глава держави.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вночі 20 січня в Києві без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків. Також без водопостачання наразі перебуває лівий берег міста.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що російська атака 20 січня обійшлася Україні приблизно у 80 мільйонів євро. Йдеться лише про вартість ракет протиповітряної оборони, використаних для відбиття удару.