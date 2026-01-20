 Обстріл Києва 20 січня: понад мільйон споживачів залишилися без електроенергії

У Києві понад мільйон споживачів залишилися без електроенергії, — Зеленський

Київ без електроенергії після обстрілів. Ілюстраційне фото: Радіо СвободаКиїв без електроенергії після обстрілів. Ілюстраційне фото: Радіо Свобода

Станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, значна частина житлових будинків столиці також залишилася без теплопостачання — йдеться про понад чотири тисячі багатоповерхівок.

«Усі сили мають бути спрямовані на те, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні запропонувати нестандартні рішення, які дозволять захистити життя, перебудувати роботу систем і підтримати людей та бізнес», — наголосив президент.

Він підкреслив необхідність максимальної координації з бізнесом, зокрема щодо перерозподілу генерації та споживання електроенергії, аби люди якомога швидше відчули стабілізацію. Також, за словами Зеленського, потрібні додаткові програми підтримки для населення.

Крім того, президент розкритикував організацію роботи Повітряних сил ЗСУ у протидії російським ударним безпілотникам під час чергової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Володимир Зеленський зазначив, що до відбиття повітряних атак залучаються різні засоби, зокрема дрони-перехоплювачі, винищувачі F-16 та мобільні вогневі групи, однак «організація роботи Повітряних сил має бути іншою».

«Ми окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони. Висновки будуть», — додав глава держави.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вночі 20 січня в Києві без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків. Також без водопостачання наразі перебуває лівий берег міста.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що російська атака 20 січня обійшлася Україні приблизно у 80 мільйонів євро. Йдеться лише про вартість ракет протиповітряної оборони, використаних для відбиття удару.

