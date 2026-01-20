 Зеленський: сьогоднішня російська атака коштувала Україні близько €80 млн

Клуб

Сьогоднішня російська атака коштувала Україні близько €80 млн, — Зеленський

Володимир Зеленський на конференції. Ілюстраційне фото: МикВісті

Нічна російська атака 20 січня обійшлася Україні приблизно у 80 мільйонів євро. Йдеться лише про вартість ракет протиповітряної оборони, використаних для відбиття удару.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, пише hromadske.

«Ми отримуємо відповідні пакети допомоги. Наприклад, сьогоднішня атака росіян коштувала для нас — лише за вартістю ракет — близько 80 мільйонів євро. Уявіть собі цю суму. Щодня ми робимо все, щоб мати необхідні ракети й захист для людей. Ми так наполягаємо на якнайшвидшому завершенні війни, бо передусім втрачаємо людей, а також тому, що надзвичайно складно знаходити ці ракети й кошти на них. Для Росії війна — це дорога розкіш, а для нас — величезна втрата», — наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що вночі 20 січня російські війська атакували Україну, запустивши 339 безпілотників та 34 ракети різних типів, зокрема протикорабельну ракету «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М»/С-300 і крилаті ракети Х-101.

Під обстріл потрапили Київ і Київська область, Вінниччина, Дніпропетровщина, Одещина, Запорізька, Полтавська, Сумська, Рівненська та інші області.

Станом на 10:00 сили протиповітряної оборони України знищили або придушили 342 повітряні цілі: 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 безпілотників на півночі, півдні, сході й у центрі країни.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вночі 20 січня в Києві без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків. Також без водопостачання наразі перебуває лівий берег міста.

