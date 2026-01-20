У Києві після нічної атаки без тепла залишилися понад 5,6 тисяч будинків

Пункт незламності на Київщині. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки вночі 20 січня в Києві без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків. Також без водопостачання наразі перебуває лівий берег міста.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, майже 80% будинків, які залишилися без тепла після цієї атаки, — це житло, де теплопостачання відновили після пошкоджень 9 січня.

Віталій Кличко також нагадав, що станом на вечір 19 січня з майже шести тисяч будинків лише 16 залишалися без тепла через попередні удари по критичній інфраструктурі.

За його словами, комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням тепла, води та електропостачання в оселях киян.

Нагадаємо, нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація з теплопостачанням в Україні може почати поступово покращуватися навесні, однак до того часу енергосистема й надалі перебуватиме під тиском через російські обстріли, холодну погоду та обмежені можливості протиповітряної оборони.