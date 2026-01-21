 Миколаїв не має генераторів для Києва: що відомо

  • середа

    21 січня, 2026

  • -0.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -0.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

архівне фото: МикВістіУ Миколаєві немає вільних генераторів для Києва, архівне фото: МикВісті

У Миколаєві наразі немає вільних генераторів, які можна було б передати до Києва.

Про це розповів перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков у коментарі «МикВісті».

Як відомо, Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передадуть Києву додаткові джерела розподіленої генерації для посилення енергостійкості столиці.

Реклама

— У нас немає в резерві того, що ми можемо передати, тому немає такої інформації. Мені чомусь здається, що це більше політична історія. Не розглядалось це. Ви знаєте, що Одесі ми допомогли автобусами. А з генераторами для Києва не чув. Це має бути якось узгоджено. Олександр Федорович (Сєнкевич, — прим.) спілкується регулярно з Віталієм Володимировичем (Кличко, — прим.), — сказав Віталій Луков.

Він додав, що Миколаїв з Києвом «у діалозі».

— Потреба у них є скоріш всього, але у нас на складах вільних генераторів немає, на жаль. Міський голова через «Асоціацію міст України» регулярно спілкується з Віталієм Володимировичем. У них там створена відповідна група підтримки. З Києвом у діалозі, — додав Віталій Луков.

Зазначимо, як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Кривий Ріг передасть дві когенераційні установки загальною потужністю 2 мегавати. Херсон надасть три блочно-модульні котельні, які додадуть понад 2 мегавати, а Запоріжжя — дві когенераційні установки потужністю по 2,5 мегавата кожна.

У січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей: що відомо

9 січня, мер закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за межі міста після масованої російської атаки. Унаслідок обстрілу без теплопостачання залишилася майже половина багатоквартирних будинків столиці.

Станом на вечір 19 січня енергетики відновили подачу тепла майже в усі постраждалі будинки. За словами міського голови, без опалення залишалися лише 16 будинків із близько шести тисяч, які зазнали пошкоджень під час атаки 9 січня.

Однак уночі 20 січня російські війська знов обстріляли Київ, залишивши без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% будинків, які залишилися без тепла після цієї атаки, — це житло, де теплопостачання відновили після пошкоджень 9 січня.

Станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів. Понад чотири тисячі багатоповерхівок також залишилася без теплопостачання.

Упродовж січня з Києва, де постійно проживає близько трьох мільйонів людей, тимчасово виїхали приблизно 600 тисяч мешканців.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

Останні новини про: Миколаїв

Браконьєр, який ловив рибу на Бузькому лимані, має сплатити понад ₴1 млн збитків
Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь
Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві
Реклама
Читайте також:
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині знизилася смертність від раку

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві
Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь
Браконьєр, який ловив рибу на Бузькому лимані, має сплатити понад ₴1 млн збитків

В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі

1 година тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні