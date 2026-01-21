Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

У Миколаєві немає вільних генераторів для Києва, архівне фото: МикВісті

У Миколаєві наразі немає вільних генераторів, які можна було б передати до Києва.

Про це розповів перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков у коментарі «МикВісті».

Як відомо, Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передадуть Києву додаткові джерела розподіленої генерації для посилення енергостійкості столиці.

— У нас немає в резерві того, що ми можемо передати, тому немає такої інформації. Мені чомусь здається, що це більше політична історія. Не розглядалось це. Ви знаєте, що Одесі ми допомогли автобусами. А з генераторами для Києва не чув. Це має бути якось узгоджено. Олександр Федорович (Сєнкевич, — прим.) спілкується регулярно з Віталієм Володимировичем (Кличко, — прим.), — сказав Віталій Луков.

Він додав, що Миколаїв з Києвом «у діалозі».

— Потреба у них є скоріш всього, але у нас на складах вільних генераторів немає, на жаль. Міський голова через «Асоціацію міст України» регулярно спілкується з Віталієм Володимировичем. У них там створена відповідна група підтримки. З Києвом у діалозі, — додав Віталій Луков.

Зазначимо, як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Кривий Ріг передасть дві когенераційні установки загальною потужністю 2 мегавати. Херсон надасть три блочно-модульні котельні, які додадуть понад 2 мегавати, а Запоріжжя — дві когенераційні установки потужністю по 2,5 мегавата кожна.

У січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей: що відомо

9 січня, мер закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за межі міста після масованої російської атаки. Унаслідок обстрілу без теплопостачання залишилася майже половина багатоквартирних будинків столиці.

Станом на вечір 19 січня енергетики відновили подачу тепла майже в усі постраждалі будинки. За словами міського голови, без опалення залишалися лише 16 будинків із близько шести тисяч, які зазнали пошкоджень під час атаки 9 січня.

Однак уночі 20 січня російські війська знов обстріляли Київ, залишивши без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% будинків, які залишилися без тепла після цієї атаки, — це житло, де теплопостачання відновили після пошкоджень 9 січня.

Станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів. Понад чотири тисячі багатоповерхівок також залишилася без теплопостачання.

Упродовж січня з Києва, де постійно проживає близько трьох мільйонів людей, тимчасово виїхали приблизно 600 тисяч мешканців.