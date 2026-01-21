Для шкіл і теплопунктів: Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передають Києву додаткові потужності генерації

Когенераційна установка для одночасного виробництва теплової й електричної енергії. Фото: viessmann.ua

Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передадуть Києву додаткові джерела розподіленої генерації для посилення енергостійкості столиці.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, Кривий Ріг передасть дві когенераційні установки загальною потужністю 2 мегавати. Херсон надасть три блочно-модульні котельні, які додадуть понад 2 мегавати, а Запоріжжя — дві когенераційні установки потужністю по 2,5 мегавата кожна.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, вже цього тижня від постійного партнера GIZ до Києва мають надійти ще дві когенераційні установки потужністю 1,5 та 2,3 мегавата.

Як зазначив Олексій Кулеба, отримане обладнання насамперед планують використовувати для забезпечення роботи шкіл та центральних теплових пунктів, які подають тепло до житлових будинків.

«Це обладнання насамперед буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів, які забезпечують теплом житлові будинки», — повідомив міністр.

Слід зазначити, що станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів.

Крім цього, через російську атаку вночі 20 січня в Києві без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків. Також без водопостачання залишився лівий берег міста.