 Регіони передадуть Києву додаткові джерела генерації

  • середа

    21 січня, 2026

  • -5.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -5.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Для шкіл і теплопунктів: Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передають Києву додаткові потужності генерації

Когенераційна установка для одночасного виробництва теплової й електричної енергії. Фото: viessmann.uaКогенераційна установка для одночасного виробництва теплової й електричної енергії. Фото: viessmann.ua

Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передадуть Києву додаткові джерела розподіленої генерації для посилення енергостійкості столиці.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, Кривий Ріг передасть дві когенераційні установки загальною потужністю 2 мегавати. Херсон надасть три блочно-модульні котельні, які додадуть понад 2 мегавати, а Запоріжжя — дві когенераційні установки потужністю по 2,5 мегавата кожна.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, вже цього тижня від постійного партнера GIZ до Києва мають надійти ще дві когенераційні установки потужністю 1,5 та 2,3 мегавата.

Як зазначив Олексій Кулеба, отримане обладнання насамперед планують використовувати для забезпечення роботи шкіл та центральних теплових пунктів, які подають тепло до житлових будинків.

«Це обладнання насамперед буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів, які забезпечують теплом житлові будинки», — повідомив міністр.

Слід зазначити, що станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів.

Крім цього, через російську атаку вночі 20 січня в Києві без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків. Також без водопостачання залишився лівий берег міста.

Останні новини про: Війна в Україні

У Києві понад мільйон споживачів залишилися без електроенергії, — Зеленський
Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі
Російські дрони та артилерія атакували Херсонщину: за добу поранені 10 людей
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині знизилася смертність від раку

Анна Гакман
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони та артилерія атакували Херсонщину: за добу поранені 10 людей
Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі
У Києві понад мільйон споживачів залишилися без електроенергії, — Зеленський

Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі

Світла не буде понад 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 21 січня