Миколаївські депутати просять владу не підвищувати податки для підприємців

Депутати Миколаївської міської ради звернулись до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців.

Відповідне рішення підтримали на засіданні сесії Миколаївської міської ради сьогодні, 3 лютого, пишуть «МикВісті».

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова зазначила, що через війну Миколаїв втратив частину доходів через зупинку або скорочення бізнесу.

— Саме підприємці забезпечують економічну стійкість держави та стабільно сплачують податки. Миколаїв з початку повномасштабної агресії вже втратило значну частину доходного ресурсу громади у зв'язку із зупинкою або скороченням бізнес-активності. Фізичні особи-підприємці, юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування через плату єдиного податку без реєстрації платником ПДВ – це ресурс громади, який ми, депутати Миколаївської міської ради, маємо захистити, — сказала Олена Кісельова.

Своєю чергою депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза зазначив, що з початку повномасштабної війни Миколаїв постійно зазнає обстрілів, через що частина підприємств змушена зупиняти роботу або переносити її в безпечніші регіони.

— У таких умовах життєдіяльність міста особливо залежить від стабільної роботи малого та середнього підприємства, яке забезпечує у Миколаєві зайнятість населення, наповнення місцевого бюджету, підтримку критичної інфраструктури та соціальну стійкість громади в умовах воєнного стану. Запровадження рішень, що передбачає підвищення податкового навантаження, ускладнення адміністрування, розширення контрольних функцій або обмеження спрощеної системи оподаткування, може призвести до згортання підприємницької діяльності, втрати робочих місць та зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, — сказав Олександр Береза.

Він додав, що підтримка малого бізнесу є «необхідною передумовою економічного відновлення територіальних громад».

— У зв'язку з цим закликаємо Верховну Раду України утриматись від ухвалення змін до податкового законодавства, які погіршують умови діяльності малого бізнесу та ФОПів, зберегти та гарантувати стабільність спрощеної системи оподаткування, забезпечити проведення широкого діалогу з органами місцевого самоврядування, підприємницьким середовищем та профільними асоціаціями, формувати податкову політику з урахуванням реального економічного стану прифронтових та постраждалих громад, — сказав Олександр Береза.

Депутати підтримали звернення.

Зазначимо, що 27 листопада стало відомо про погодження Україною нових вимог Міжнародного валютного фонду, які, зокрема, передбачають скасування частини податкових пільг. Це є умовою для отримання чергового кредитного траншу МВФ.

Зокрема, планується запровадження додаткового податкового навантаження для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад один мільйон гривень — їх зобов’яжуть сплачувати податок на додану вартість.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в МВФ, наголосивши, що виконання Україною вимог Фонду є необхідною умовою для надання кредиту в розмірі 8 мільярдів доларів.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у запровадженні податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у першу чергу винуваті «хитрий» великий бізнес та недостатня робота фіскалів.

Нещодавно, 12 січня, Асоціації міст України звернулась до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента України щодо неприпустимості введення обов’язкового податку на додану вартість для платників єдиного податку.

У зверненні наголошується, що запровадження ПДВ для спрощеної системи оподаткування може призвести до тінізації бізнесу, скорочення робочих місць і, як наслідок, зменшення надходжень до місцевих бюджетів. У цьому процесі взяв участь і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

