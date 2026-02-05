У Миколаєві закрили нелегальну заправку: власника оштрафували на ₴440 тисяч

У Миколаєві податківці оштрафували нелегальну АЗС на понад ₴440 тисяч. Фото: ДПС

У Миколаєві після перевірки податківців закрили нелегальну заправку. Власника оштрафували на понад 440 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Під час перевірки фахівці встановили, що на АЗС продавали пальне без необхідних дозволів і ліцензій, а також без видачі розрахункових документів. Крім того, діяльність здійснювалася без державної реєстрації суб’єкта господарювання.

За результатами перевірки до порушника застосують штрафні санкції на суму понад 440 тисяч гривень.

Також податківці передали матеріали до поліції для подальшого реагування та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що у січні податківці перевіряли нелегальну АЗС діяла під брендом «ГАЗАКТИВ». Після перевірки її закрили, а власника оштрафували більш ніж на 440 тисяч гривень.