В ГУР ідентифікували 42 судна, що допомагають Росії обходити санкції та фінансувати війну

Плавуче нафтосховище підсанкційного ПАТ «ЛУКОЙЛ». Фото: ГУР

Головне управління розвідки України (ГУР) оприлюднило інформацію про 42 судна, які беруть участь у схемах перевезення російської та іранської нафти, викраденого українського зерна й вугілля з окупованих територій, зокрема Криму. Серед виявлених суден є плавуче сховище компанії «ЛУКОЙЛ», що перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, ці судна разом із залученими портами та аеропортами активно використовуються Росією для транспортування зброї, обходу санкцій і торгівлі викраденою українською продукцією. Загалом розвідка нарахувала вже 1067 суден і 155 капітанів, задіяних у морській логістиці країни-агресорки.

У відомстві наголошують, що саме морські перевезення стали ключовим інструментом для нарощування військових спроможностей РФ та її союзників — Ірану й КНДР.

«Морська логістика критично важлива для нарощування військових спроможностей агресора, пересування військ, отримання зброї та підсанкційних товарів, торгівлі краденим. Агресори перевозять зброю міжнародними протоками на цивільних торгових суднах. Експорт викопного палива в обхід санкцій — основне джерело доходів для Росії та Ірану. Тіньовий танкерний флот та судна без льодового класу в Арктиці загрожують екологічною катастрофою. З продажу сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій Росія фінансує війну та зберігає лояльність своїх союзників — Ірану, КНДР», — підкреслили у ГУР.

Українська розвідка закликала світову спільноту активніше протидіяти цим схемам і запропонувала низку кроків:

санкціонувати судна, пов’язані компанії та осіб;

заборонити їм вхід у порти, територіальні води й міжнародні протоки;

застосовувати вторинні санкції до співпрацівників;

блокувати операції ship-to-ship із російським паливом;

відстежувати маршрути суден за допомогою технологій;

посилити контроль за страховим покриттям і підвищити екологічні стандарти.

Також ГУР пропонує вимагати фінансову звітність для підтвердження дотримання прайс-кепу, заборонити продаж вживаних танкерів державам-власникам тіньового флоту та припиняти реєстрацію суден, що систематично ведуть незаконну діяльність.

У відомстві наголосили, що лише консолідовані дії міжнародної спільноти здатні зупинити тіньову морську логістику агресорів і відновити глобальну безпеку.

Раніше в ГУР розповіли, що Росія виконує план рекрутингу на 105-110% щомісяця.