Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    18 серпня, 2025

  • 27.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 27.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В ГУР ідентифікували 42 судна, що допомагають Росії обходити санкції та фінансувати війну

Плавуче нафтосховище підсанкційного ПАТ Плавуче нафтосховище підсанкційного ПАТ «ЛУКОЙЛ». Фото: ГУР

Головне управління розвідки України (ГУР) оприлюднило інформацію про 42 судна, які беруть участь у схемах перевезення російської та іранської нафти, викраденого українського зерна й вугілля з окупованих територій, зокрема Криму. Серед виявлених суден є плавуче сховище компанії «ЛУКОЙЛ», що перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, ці судна разом із залученими портами та аеропортами активно використовуються Росією для транспортування зброї, обходу санкцій і торгівлі викраденою українською продукцією. Загалом розвідка нарахувала вже 1067 суден і 155 капітанів, задіяних у морській логістиці країни-агресорки.

У відомстві наголошують, що саме морські перевезення стали ключовим інструментом для нарощування військових спроможностей РФ та її союзників — Ірану й КНДР.

«Морська логістика критично важлива для нарощування військових спроможностей агресора, пересування військ, отримання зброї та підсанкційних товарів, торгівлі краденим. Агресори перевозять зброю міжнародними протоками на цивільних торгових суднах. Експорт викопного палива в обхід санкцій — основне джерело доходів для Росії та Ірану. Тіньовий танкерний флот та судна без льодового класу в Арктиці загрожують екологічною катастрофою. З продажу сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій Росія фінансує війну та зберігає лояльність своїх союзників — Ірану, КНДР», — підкреслили у ГУР.

Українська розвідка закликала світову спільноту активніше протидіяти цим схемам і запропонувала низку кроків:

  • санкціонувати судна, пов’язані компанії та осіб;
  • заборонити їм вхід у порти, територіальні води й міжнародні протоки;
  • застосовувати вторинні санкції до співпрацівників;
  • блокувати операції ship-to-ship із російським паливом;
  • відстежувати маршрути суден за допомогою технологій;
  • посилити контроль за страховим покриттям і підвищити екологічні стандарти.

Також ГУР пропонує вимагати фінансову звітність для підтвердження дотримання прайс-кепу, заборонити продаж вживаних танкерів державам-власникам тіньового флоту та припиняти реєстрацію суден, що систематично ведуть незаконну діяльність.

У відомстві наголосили, що лише консолідовані дії міжнародної спільноти здатні зупинити тіньову морську логістику агресорів і відновити глобальну безпеку.

 Раніше в ГУР розповіли, що Росія виконує план рекрутингу на 105-110% щомісяця.

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі дрони атакували передмістя Одеси: спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті
Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч із Трампом
Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки та авто, є поранені
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки та авто, є поранені
Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч із Трампом
Вночі дрони атакували передмістя Одеси: спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

6 годин тому

У Миколаєві провели обстеження скандальної недобудови на Намиві: на неї знову з’явилися плани

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay