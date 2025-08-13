ГУР: Росія виконує план рекрутингу на 105–110% щомісяця

Вадим Скібіцький розповів, що Росія щомісяця набирає 30–35 тисяч новобранців. Фото: ГУР

Російські збройні сили зберігають високу укомплектованість і мають оперативні резерви, які використовують для ротацій та підсилення на критичних ділянках фронту.

Про це в інтерв’ю Суспільному сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, офіцерський склад армії РФ укомплектований на 98%, а втрати щомісяця поповнюють 30–35 тисячами новобранців.

Близько чверті з них — ув’язнені, підслідні або ті, проти кого відкриті кримінальні справи. Щомісячні плани з рекрутингу Росія перевиконує на 105–110%. На початок серпня вже набрано 67% від запланованих 343 тисяч військових, і Кремль планує збільшити цю цифру щонайменше на 15–17%.

Як зазначив Вадим Скібіцький, мобілізацію в РФ проводили лише один раз — восени 2022 року. Решту особового складу набирають добровільно, обіцяючи значні грошові виплати, пільгову іпотеку, безкоштовне навчання дітей.

Розвідка відзначає, що в російському суспільстві сім’ї часто підтримують рішення рідних йти на війну заради фінансової вигоди, навіть попри ризик загибелі.

— Вони, як-то кажуть, позитивно ставляться до того, що їхній батько, або брат, або син загине на війні. Зате сімʼя буде з грішми. Особливо, знаєте, коли дружина каже: «Краще йди воюй, аніж будеш тут горілку пити цілими днями», — каже Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що на Миколаївщині цьогоріч зупинили 303 кримінальні справи через мобілізацію обвинувачених. На Одещині таких справ — 401, а на Херсонщині — лише 52. Загалом за 2025 рік по країні призупинили майже дві тисячі справ, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік.

Слід також зазначити, що від початку року в Миколаївській області відкрили 678 проваджень за порушення правил військового обліку.