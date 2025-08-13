Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    13 серпня, 2025

  • 29.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 13 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 29.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ГУР: Росія виконує план рекрутингу на 105–110% щомісяця

Вадим Скібіцький розповів, що Росія щомісяця набирає 30–35 тисяч новобранців. Фото: ГУРВадим Скібіцький розповів, що Росія щомісяця набирає 30–35 тисяч новобранців. Фото: ГУР

Російські збройні сили зберігають високу укомплектованість і мають оперативні резерви, які використовують для ротацій та підсилення на критичних ділянках фронту.

Про це в інтерв’ю Суспільному сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, офіцерський склад армії РФ укомплектований на 98%, а втрати щомісяця поповнюють 30–35 тисячами новобранців.

Близько чверті з них — ув’язнені, підслідні або ті, проти кого відкриті кримінальні справи. Щомісячні плани з рекрутингу Росія перевиконує на 105–110%. На початок серпня вже набрано 67% від запланованих 343 тисяч військових, і Кремль планує збільшити цю цифру щонайменше на 15–17%.

Реклама

Як зазначив Вадим Скібіцький, мобілізацію в РФ проводили лише один раз — восени 2022 року. Решту особового складу набирають добровільно, обіцяючи значні грошові виплати, пільгову іпотеку, безкоштовне навчання дітей.

Розвідка відзначає, що в російському суспільстві сім’ї часто підтримують рішення рідних йти на війну заради фінансової вигоди, навіть попри ризик загибелі.

— Вони, як-то кажуть, позитивно ставляться до того, що їхній батько, або брат, або син загине на війні. Зате сімʼя буде з грішми. Особливо, знаєте, коли дружина каже: «Краще йди воюй, аніж будеш тут горілку пити цілими днями», — каже Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що на Миколаївщині цьогоріч зупинили 303 кримінальні справи через мобілізацію обвинувачених. На Одещині таких справ — 401, а на Херсонщині — лише 52. Загалом за 2025 рік по країні призупинили майже дві тисячі справ, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік.

Слід також зазначити, що від початку року в Миколаївській області відкрили 678 проваджень за порушення правил військового обліку

Останні новини про: Війна в Україні

Треба закінчувати війну, але Росія не демонструє готовності, — Зеленський
Партія «Грузинська мрія» знову використала кадри руйнувань в Україні у передвиборчій рекламі
Київ розкритикував «Грузинську мрію» за використання кадрів війни в Україні у політичній рекламі
Реклама

Читайте також:

новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Київ розкритикував «Грузинську мрію» за використання кадрів війни в Україні у політичній рекламі
Партія «Грузинська мрія» знову використала кадри руйнувань в Україні у передвиборчій рекламі
Треба закінчувати війну, але Росія не демонструє готовності, — Зеленський

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

У Корабельному районі Миколаєві затвердили два нові тролейбусні маршрути

4 години тому

Виконком не погодив запуск механізованого прибирання вулиць Миколаєва комунальною технікою

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay