На Миколаївщині зупинили понад 300 кримінальних справ через мобілізацію

На Миколаївщині цьогоріч зупинили 303 кримінальні справи через мобілізацію обвинувачених. На Одещині таких справ — 401, а на Херсонщині — лише 52.

Про це свідчать дані, які оприлюднили аналітики «Опендатабот», пишуть «МикВісті».

Загалом за 2025 рік по країні призупинили майже дві тисячі справ, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік.

Кількість справ, що призупинили через мобілізацію обвинуваченого у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення загалом закрили понад 7,3 тисячі кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених.

Найбільше справ зупинили на Київщині — 617, на другому місці Львівщина — 582, а на третьому Дніпропетровщина — 559.

Нагадаємо, що від початку року в Миколаївській області відкрили 678 проваджень за порушення правил військового обліку.