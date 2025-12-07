Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»

Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію та розповів чому Зеленському будуть ставити пам'ятники. Фото: Роман Костенко / Facebook

Якщо Україна переможе у війні, то в містах будуть стояти пам'ятники президенту Володимиру Зеленському, але для цього треба ухвалювати непопулярні рішення.

Про це заявив народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі Новини.LIVE, пишуть «МикВісті».

Він переконаний, що президент має звернутися до суспільства та відкрито заявити про необхідність посилення мобілізації.

— Президенту треба виходити і казати: «Народ, ми або мобілізуємось, або ми програємо цю війну». І це факт, реалії, які маємо собі усвідомити, — впевнений Роман Костенко.

За його словами, перемога у цій війні стане визначальною для української незалежності, а політичні скандали відійдуть на другий план.

— Якщо ми переможемо у цій війні, то пам'ятники президенту будуть стояти на основних площах наших міст. Бо це найбільша війна України в боротьбі за незалежність. Якщо ми її виграємо, то далі питань до нашого суверенітету не буде. Я думаю, тоді забудуться якісь скандали. Буде переможець, як Черчіль колись, і будуть люди, які поруч стоять, — переконаний нардеп.

Водночас Костенко упевнений, що для досягнення перемоги президент має ухвалювати непопулярні рішення та працювати з усіма, хто може посилити обороноздатність країни.

— Для цього ти повинен приймати непопулярні рішення, працювати на конкретні рішення і сприймати реалії. І маєш працювати з усіма людьми, які можуть принести щось для перемоги, а не конкретно з 5-6 якимось менеджерами, — зазначив він.

раніше народний депутат Роман Костенко, заявляв, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів.