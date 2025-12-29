Європейські лідери побачили прогрес після переговорів Зеленського і Трампа

Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Дональд Туск та Володимир Зеленський. Фото: Yonhap News

Європейські лідери позитивно оцінили результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, а також їхню телефонну розмову за участі керівників низки європейських країн.

Про це йдеться у заявах політиків, оприлюднених у соцмережах, пише «Інтерфакс-Україна».

Після закритої частини переговорів між українською та американською делегаціями у резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч Зеленський і Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами. Учасники наголосили на важливості спільних дій задля досягнення справедливого та тривалого миру, а також на необхідності подальшого тиску на Росію.

Реклама

Про склад учасників розмови повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі Х. За його словами, до відеоконференції долучилися президенти Франції Емманюель Макрон і Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Дзвінок тривав більше години. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і міцним миром», — написав Александр Стубб.

Президент Польщі Кароль Навроцький під час розмови звернув увагу на активну роль США у мирному процесі та нагадав про значення польського аеропорту Жешув-Ясьонка як ключового хабу допомоги Україні.

«Рішучість американської сторони та єдність позиції європейських країн дає реальний шанс на припинення війни, спричиненої Російською Федерацією», — йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також відзначила позитивні результати контактів і заявила про «помітний прогрес» у переговорах.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін привітав досягнутий поступ, наголосивши на важливості подальших кроків.

«Я вітаю прогрес у мирних переговорах в Україні, про які говорили президенти Трамп і Зеленський у Флориді. Я твердо сподіваюся, що це буде побудовано в майбутньому, щоб забезпечити припинення вогню», — написав він.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що позитивні сигнали з боку США мають бути підкріплені конкретними діями Росії.

«Тепер Росія повинна показати, що вони дійсно хочуть зупинити цю війну і що вони хочуть серйозно вести переговори про справедливий і міцний мир», — зазначив він, додавши, що Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну.

Підтримку Україні підтвердили й міністри закордонних справ європейських країн. Глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл повідомив про подальші кроки в межах мирних переговорів у Маямі та наголосив на необхідності посилення тиску на РФ.

«Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб покласти край її війні», — заявив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав підсумки зустрічі Зеленського і Трампа обнадійливими.

«Україна хоче миру. Росія веде загарбницьку війну вже понад 1400 днів. Ми повинні змусити Путіна до миру за допомогою економічних санкцій та сили української оборони», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів щодо завершення війни вже готовий на 90%. Водночас Україна досі не отримала офіційної відповіді на цей документ від Росії.