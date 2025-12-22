«Для слідчих дій мають бути підстави», — поліція поки не має доказів поранення депутата Андрєєва на полюванні

Поліція наразі не має підтверджень того, що поранення під час полювання у Вознесенському районі отримав депутат і заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв. Триває перевірка інформації, яку розповсюдили у соціальних мережах.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомила речниця Головного управління Національної поліції Миколаївської області Марина Калина.

— Ми ж написали, що повідомлень до нас не було. Ми дізнались вчора ввечері під час моніторингу ЗМІ, точніше телеграм-каналів. І побачили інформацію, і за нею проводимо розслідування. До нас повідомлень не було ні 20, ні 21 грудня, — зазначила Марина Калина.

Вона пояснила, що йдеться саме про перевірку відомостей, а не про встановлення факту злочину.

— Треба встановити, за яких обставин людина отримала ті чи інші травми, і що було. Ми нічого не стверджуємо — ми перевіряємо інформацію, яку побачили у соцмережах, — сказала речниця поліції.

Перевірка розпочалася вранці, наразі правоохоронці збирають інформацію та з’ясовують обставини.

— Поки що нічого конкретного сказати не можу. Для проведення слідчих дій мають бути підстави, — додала вона.

Як відомо, 22 грудня стало відомо, що поліція проводить перевірку інформації про можливе вогнепальне поранення чоловіка під час полювання, яке могло статися на вихідних у Вознесенському районі Миколаївської області.

Підставою для перевірки став допис у Telegram-каналі колишньої депутатки облради Світлани Федорової. Вона стверджувала, що напередодні група посадовців нібито виїхала на полювання на дичину у Вознесенський район Миколаївської області. В результаті необережного поводження зі зброєю було поранено заступника голови Миколаївської обласної ради Дениса Андрєєва, який наступного дня, 21 грудня, святкував свій День народження.

22 грудня Світлана Федорова прийшла до будівлі Миколаївської обласної ради, аби застати на робочому місці Дениса Андрєєва. Однак голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що його заступник Денис Андрєєв не виходить із ним на звʼязок.

За кілька днів до цього, 18 грудня, Миколаївська обласна рада провела останнє в цьому році пленарне засідання сесії, де в тому числі надала дозвіл на користування мисливськими угіддями 4 підприємствам. Угіддя були надані приватним компаніям на 25 років (до грудня 2050 року) з метою «розведення дичини, створення вольєрів для фазанів» та розвитку місць для відпочинку й надання послуг.