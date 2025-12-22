Поліція шукає свідків можливого поранення під час полювання на Миколаївщині: Чи були там депутати та посадовці?

Поліція проводить перевірку інформації про можливе вогнепальне поранення чоловіка під час полювання, яке могло статися на вихідних у Вознесенському районі Миколаївської області.

Заява про початок перевірки зʼявилась на офіційній сторінці Головного управління Національної поліції Миколаївської області вранці 22 грудня.

Заява ГУНП щодо початку перевірки. Скриншот МикВісті

Підставою для перевірки став допис у Telegram-каналі колишньої депутатки облради Світлани Федорової. Вона стверджувала, що напередодні група посадовців нібито виїхала на полювання на дичину у Вознесенський район Миколаївської області.

Сесія облради 18 грудня, Антон Табунщик та його заступники: Денис Андрєєв та Ігор Щербина

В результаті необережного поводження зі зброєю було поранено заступника голови Миколаївської обласної ради Дениса Андрєєва, який наступного дня, 21 грудня, святкував свій День народження. Аналогічні відомості отримали від свого джерела в облраді журналісти видання «ПН».

Напередодні інциденту 18 грудня Миколаївська обласна рада провела пленарне засідання сесії та надала підприємствам «Мисливець-2012», «Прометей», «Широколанівське» та «ЯГЕР 2025» дозвіл на користування мисливськими угіддями, зокрема у Вознесенському районі Миколаївської області.

Напередодні облрада надала дозвіл на користування мисливськими угіддями

За даними поліції, інформація про можливу подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події, після чого нададуть правову оцінку відповідно до чинного законодавства. Також у відомстві закликали громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого інциденту, звертатися до поліції за телефоном (0512) 531521.

«МикВісті» спробували зв’язатися з особами, яких ексдепутатка вказувала, як можливих учасників полювання на Вознесенщині:

голова Миколаївської облради Антон Табунщик;

депутат і його заступник Ігор Щербина;

заступник голови Миколаївської ОВА з питань територіальної оборони Георгій Решетілов;

Заступник голови ГУ Національного поліції у Миколаївській області Віталій Данила.

Прессекретарка Миколаївської обласної ради Ганна Чепова повідомила, що голова облради був вдома та готувався до захисту магістерської роботи на тему «Механізми комунікації обласних рад з громадськістю в Україні», а його заступник Денис Андрєєв з 20 грудня перебуває у відпустці.

— Зараз все перевіряє поліція. Я вам кажу щодо тих, хто там вказаний. Голова був вдома, Андрєєв був у відпустці. Ми не надаємо суджень. Ми все також дізнались із каналів. Я ж не слідчий, щоб спростувати чи підтвердити, — зазначила прессекретарка Антона Табунщика.

Заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов у коментарі «МикВісті» також заперечив свою участь у полюванні разом з іншими посадовцями.

— Ні, вчора я не святкував день народження з Денисом Миколайовичем. Десь в телеграм-каналах читав, що в будній день були на полюванні. Не організовував з ним полювання. І останнім часом із ним не бачився й однозначно спростовую дану інформацію, — сказав Георгій Решетілов.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, підполковник поліції Віталій Данила також заперечує.

— По-перше, без коментарів. Я точно там не був. Я був на роботі, так що вибачте. Є пресслужба ГУНП, будь ласка, набирайте їх, хай прокоментують. Я був на роботі, виконував свою роботу, а не десь там був. Вибачте, але це точно не так, — сказав Віталій Данила.

Заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв. Фото: МикВісті

Редакції поки що не вдалось зв’язатися з Денисом Андрєєвим — єдиною людиною, яка може відповісти, чи було взагалі полювання, чи отримав він вогнепальне поранення та хто був поряд. Проте сам факт організації полювання після голосування на сесії за дозвіл на мисливські угіддя може також створювати додаткові ризики щодо можливого конфлікту інтересів при голосуванні депутатами.

За даними «МикВісті», слідчі поліції також поки що не встановили особу, яка могла бути потерпілим від вогнепального порання під час полювання.

Нагадаємо, 18 грудня Миколаївська обласна рада провела останнє в цьому році пленарне засідання сесії, де в тому числі надала дозвіл на користування мисливськими угіддями 4 підприємствам.

Угіддя були надані приватним компаніям на 25 років (до грудня 2050 року) з метою «розведення дичини, створення вольєрів для фазанів» та розвитку місць для відпочинку й надання послуг.