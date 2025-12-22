У Миколаєві за ₴4,6 млн закупили програму для розпізнавання авто на міських камерах

У Миколаєві за 4,6 млн грн придбали софт для розпізнавання авто на міських камерах. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві за 4,6 мільйона гривень закупили програмне забезпечення для аналізу руху транспорту через міську систему відеоспостереження.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть МикВісті.

Комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислювальний центр» обрало переможця тендеру на програмне забезпечення, яке оброблятиме дані з IP-камер і фіксуватиме транспортні засоби в межах системи «Безпечне місто Миколаїв». Переможцем став ФОП Андрій Слизькоухий.

Реклама

Закупівля охоплює 93 одиниці програмного забезпечення, поставку яких мають завершити до 25 грудня 2025 року. Це вже друга спроба провести тендер — перший скасували через відсутність учасників.

У відповіді на запит «МикВісті» в міській раді повідомили, що нині відео з камер зберігають на захищених серверах з обмеженим доступом, а термін зберігання даних становить до 30 діб.

Нове програмне забезпечення автоматично оброблятиме інформацію з камер: розпізнаватиме номерні знаки, зберігатиме дані про транспорт в електронному архіві, дозволятиме шукати інформацію за часом і місцем фіксації, а також визначати тип, колір і марку авто.

«Програмне забезпечення розраховане на роботу з необмеженою кількістю камер. Воно має розпізнавати номерні знаки автомобілів на швидкості до 250 км/год з точністю не нижче 95%. Система зможе зчитувати державні номерні знаки щонайменше 70 країн. Час розпізнавання одного номера — до 30 мс. Для ідентифікації достатньо, щоб номер займав у кадрі не більше 75 пікселів», – зазначено в тендерній документації.

Також система працюватиме з уже встановленими камерами без заміни обладнання та формуватиме загальну аналітику для міських служб.

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві?

Проєкт «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» реалізують у місті з 2020 року. Завершення проєкту заплановане на 2025 рік.

Станом на 2025 рік загальний рівень готовності системи перевищує 95 %. У межах проєкту в місті змонтували 455 камер відеоспостереження. З них 359 камер використовують для розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів, ще 96 — є оглядовими.

Реалізація проєкту передбачає будівництво 4 черг системи відеонагляду у 2023–2025 роках та облаштування 270 ділянок у різних районах Миколаєва.

Водночас на початку 2024 року в поліції Миколаєва заявляли, що на той момент кількість камер у місті була недостатньою — для півмільйонного міста функціонувало близько 230 камер відеоспостереження.

На розвиток системи «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році спрямували 32,4 мільйона гривень. Очікувалося, що наприкінці року готовність проєкту сягне 75 %. У вересні 2024 року депутати міськради додатково збільшили фінансування програми ще на 20 мільйонів гривень.

У 2025 році на розвиток системи відеоспостереження в межах програми «Безпечне місто» в міському бюджеті передбачили 49 мільйонів гривень.

Крім того, з січня 2025 року мешканці Миколаєва та підприємці отримали можливість підключати власні приватні камери до міської системи відеоспостереження.