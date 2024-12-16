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Програма «Безпечне місто»: у 2025 році на розвиток з бюджету планують виділити ₴49 млн

Мережа відеонагляду «Безпечне місто». Архівне фото: «МикВісті»Мережа відеонагляду «Безпечне місто». Архівне фото: «МикВісті»

На розвиток системи відеоспостереження в рамках програми «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2025 році планують спрямувати 49 мільйонів гривень.

Відповідний проєкт рішення щодо продовження програми опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

У рамках проєкту «Безпечне місто Миколаїв» планують встановити 99 нових камер, а в районі Центрального Ринку з’являться ще 20 точок спостереження. Загалом на ці проєкти виділяється 28 мільйонів гривень.

Для підтримання стабільної роботи існуючої системи «Безпечне місто», яка включає 710 камер і 107 інформаційних зупиночних комплексів, передбачено фінансування у розмірі 6,5 мільйона гривень.

Також з міського бюджету виділять 3 мільйони гривень на закупівлю сучасного серверного та мережевого обладнання, що дозволить забезпечити стабільну роботу міських IT-систем.

Результативні показники виконання програми «Безпечне місто». Фото: Скриншот з проєктної документаціїРезультативні показники виконання програми «Безпечне місто». Фото: Скриншот з проєктної документації

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві? 

На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду. 

На встановлення камер за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році виділили 32,4 мільйона гривень. Прогнозується, що готовність проєкту у кінці року становитиме 75%.

У вересні 2024 році депутати Миколаївської міської ради збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто».

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Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:

  • І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер;
  • ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер;
  • ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;
  • ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

У 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.  

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