 Планують відремонтувати 150 дитячих майданчиків у Миколаєві в 2026 році

На ремонт 150 дитячих майданчиків у Миколаєві заклали ₴5,6 млн

В 2026 році по місту планують відремонтувати 150 дитячих майданчиків. Фото: архів МикВістіВ 2026 році по місту планують відремонтувати 150 дитячих майданчиків. Фото: архів МикВісті

У 2026 році комунальне підприємство «Пілот» планує провести поточний ремонт щонайменше 150 дитячих і спортивних майданчиків у Миколаєві.

Про це повідомив директор КП «Пілот» Ігор Головатий під час засідання планово-бюджетної комісії міськради, пишуть «МикВісті».

Для цього в бюджеті передбачили 5,5 мільйона гривень на закупівлю матеріалів та інструментів.

За його словами, підприємство формувало суму, орієнтуючись на реальні обсяги робіт попередніх років. Кількість майданчиків, які ремонтують щороку, не зменшується і, як очікується, у 2026 році буде не меншою, ніж раніше.

— Що стосується поточного ремонту, ми орієнтувалися на той обсяг, який підприємство виконує. Виконували минулого року, виконаємо, ще рік не закінчився. Виконаємо в цьому році. От, ця кількість збільшується від одного року до іншого, збільшиться і наступного, ну, принаймні не зменшиться, — сказав Ігор Головатий.

Закладені кошти також покривають придбання обмеженої кількості нових ігрових елементів — гірок, пісочниць, балансирів та іншого обладнання. Водночас основний акцент підприємство робить на власному виробництві.

— Усе, що можемо виготовити самі, робимо власними силами, щоб знизити витрати, — пояснив Ігор Головатий.

Станом на серпень 2024 року 93% дитячих майданчиків у Миколаєві передали на баланс комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот». Загалом на ремонт 120 майданчиків з бюджету міста цьогоріч виділили майже 19 мільйонів гривень.

Від початку 2025 року станом на серпень в місті відремонтували 98 дитячих майданчиків.

Читайте також статтю «МикВісті» «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

Останні новини про: Дитячі майданчики

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста
У Миколаєві пропонують знести платний дитячий майданчик біля Каштанового скверу: «Самовільно зайняли міську землю»
У Миколаєві відремонтували майже 100 дитячих майданчиків від початку року: планують встановити ще 4 нові
0
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

