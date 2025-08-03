У Миколаєві відремонтували майже 100 дитячих майданчиків від початку року: планують встановити ще 4 нові

Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві планують встановити чотири нові дитячі майданчики у кожному районі міста: по вулицям Київська, Океанівська та Паркова, а також на проспекті Героїв України.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час пресконференції 30 липня, підбиваючи підсумки першого півріччя, пишуть «МикВісті».

Загалом від початку 2025 року у міста відремонтували 98 дитячих майданчиків, додав мер.

— На балансі КП «Пілот», якому ми вирішили передати всі майданчики, зараз обліковується 1078 майданчиків. З них відремонтовано з січня по липень 2025 року 98 майданчиків, на яких встановлено 39 нових елементів: їх ремонтують, фарбують і так далі. До кінця 2025 року підприємство планує відремонтувати ще 32 майданчики. У 2025 році у нас заплановано встановлення 4 нових дитячих майданчиків по одному майданчику в кожному районі міста. Це на вулиці Київська, ПГУ, Океанівська і Паркова, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер звернувся до миколаївців з проханням повідомляти про неналежний стан дитячих майданчиків.

— Зі скаргами щодо стану цих майданчиків я прошу звертатися до колуцентру 1588, до району. В першу чергу, звичайно, краще все сфотографувати і направити ваше звернення до нашого контакт-центру при Миколаївській міській раді. Звичайно, що все одночасно ми не зможемо поремонтувати, але за час війни ми багато чого змінили в управлінні містом, в тому числі і тому, що ми передали ці майданчики одному балансоутримувачу. Він сьогодні знає і розуміє їх стан, — додав Олександр Сєнкевич.

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Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив журналістів в тому, що вони пишуть про скарги мешканців міста на поганий стан дитячих майданчиків у Миколаєві, щоб потім критикувати міську владу щодо доцільності витрати на ці ремонти під час війни. Про це мер Миколаєва сказав своїм підписникам у соціальних мережах під час свого прямого ефіру 1 серпня.