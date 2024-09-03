Майданчик у Заводському районі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Пілот» самостійно виготовляє елементи конструкцій для ремонту дитячих майданчиків у Миколаєві.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

Дитячі майданчики у місті з тих чи інших причин «недоотримували своєї уваги», вважає директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий.

— Багатьом з цих об'єктів дійсно потрібна увага у вигляді ремонту, заміни елементів. Нерідко бувають такі речі, як майданчик несе якусь загрозу у вигляді можливих травм дітей, бувають зношені або морально застаріли конструкції. Знову ж, приходиш, дивишся і думаєш: 21 століття, так не має бути. Стан у всіх різний, роботи багато. Але її й не може бути мало. Я ж кажу, за півтора року ми прийняли фактично тисячу майданчиків, – сказав Ігор Головатий.

Директор комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот» Ігор Головатий, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Але будувати нові ігрові майданчики під час повномасштабного вторгнення недоцільно, каже директор підприємства. Адже, додав він, на ці роботи потрібні значні кошти. Тому наразі підприємство займається лише утриманням та поточним ремонтом майданчиків.

Для цього співробітники комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот» самостійно виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, які потребують заміни, пояснив директор. Ці елементи виготовляються як з дерева, так і з заліза.

— Зараз ми хоча б можемо виготовляти частини ігрових елементів. Це не те, що ми виготовляємо самостійно гойдалки, але вона складається з багатьох елементів. І багато що з цих елементів ми можемо виготовити самостійно, можемо відновити. Нове поставити — це, звісно, класно, але це дорого. Якщо можна якісно відновити якусь деталь чи частину, то ми це робимо, – сказав Ігор Головатий.

Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «МикВісті» Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Нагадаємо, станом на серпень 2024 року 93% дитячих майданчиків у Миколаєві вже передали на баланс комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот». Загалом на ремонт 120 майданчиків з бюджету міста цьогоріч виділили майже 19 мільйонів гривень.

Водночас Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив журналістів в тому, що вони пишуть про скарги мешканців міста на поганий стан дитячих майданчиків у Миколаєві, щоб потім критикувати міську владу щодо доцільності витрати на ці ремонти під час війни. Про це мер Миколаєва сказав своїм підписникам у соціальних мережах під час свого прямого ефіру 1 серпня.