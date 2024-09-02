На утримання майданчиків цьогоріч з бюджета Миколаєва виділили ₴19 млн

Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Від початку 2024 року підприємство оновило 80 майданчиків у Миколаєві. До кінця року планують відремонтувати ще 40 майданчиків.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

Загалом на ремонт 120 майданчиків з бюджету міста виділили майже 19 мільйонів гривень, повідомив директор комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот» Ігор Головатий.

— Я сподіваюсь, що цих коштів нам вистачить до кінця року. Але, знову ж, коли ми кажемо «на майданчики», то це означає й наш інший благоустрій: ремонт підпірних стінок, поточний ремонт тротуарної плитки – мається на увазі якісь пошкодження тротуарної плитки. Знову ж, ми зараз в стадії розвитку: збільшується кількість інструментів, обладнання. Не так, можливо, як мені, як директору підприємства, хотілося б, але ми намагаємося. Тому що, вибачте, двадцять перше століття. Не можна на коліні щось зробити, щось намазати і сказати, що це ми відремонтували, а тим більше реставрували, – сказав Ігор Головатий.

Нагадаємо, станом на серпень 2024 року 93% дитячих майданчиків у Миколаєві вже передали на баланс комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот».

Водночас Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив журналістів в тому, що вони пишуть про скарги мешканців міста на поганий стан дитячих майданчиків у Миколаєві, щоб потім критикувати міську владу щодо доцільності витрати на ці ремонти під час війни. Про це мер Миколаєва сказав своїм підписникам у соціальних мережах під час свого прямого ефіру 1 серпня.