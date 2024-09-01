Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Станом на серпень 2024 року 93% дитячих майданчиків у Миколаєві вже передали на баланс комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот».

Про це йдеться у статті «НикВести» «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

На сьогодні у місті налічується 998 дитячих майданчиків, розповів директор комунального підприємства Ігор Головатий. З них 93% знаходяться на балансі підприємства – 932 майданчики. Однак, додав він, загальна кількість майданчиків по місту може бути більшою.

— Вважається, що в місті 998 дитячих майданчиків. Але я розумію, що це не так. Тому що я пам'ятаю, як в кінці минулого року ми розіслали листи по адміністраціях кожного районну з проханням провести роботу з визначення майданчиків, які на території районів ще не передані на баланс КП «Пілот». Всі адміністрації нам відповіли. Одна з адміністрацій відшукала вісім майданчиків, а в результаті передала нам 90 майданчиків, – пояснив Ігор Головатий.

Процес передачі майданчиків на баланс «Пілоту» триває досі, каже директор. До прикладу, ще минулого року на балансі комунального підприємства було лише 461 дитячий майданчик, про що свідчить відповідь «ДЄЗ «Пілот» на інформаційний запит «НикВести». Тобто за останній рік підприємство взяло на свій баланс 571 майданчик.

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив журналістів в тому, що вони пишуть про скарги мешканців міста на поганий стан дитячих майданчиків у Миколаєві, щоб потім критикувати міську владу щодо доцільності витрати на ці ремонти під час війни. Про це мер Миколаєва сказав своїм підписникам у соціальних мережах під час свого прямого ефіру 1 серпня.