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У Миколаєві пропонують знести платний дитячий майданчик біля Каштанового скверу: «Самовільно зайняли міську землю»

Платний дитячий майданчик на території Каштанового скверу, що пропонують демонтувати. Фото: «МикВісті»Платний дитячий майданчик на території Каштанового скверу, що пропонують демонтувати. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пропонують демонтувати платний дитячий майданчик, який розташований на території Каштанового скверу.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради. Його має розглянути виконавчий комітет на засіданні 28 травня.

Як пояснив у коментарі «МикВісті» директор Департаменту архітектури та містобудування міської ради Євген Поляков, підприємець немає відповідного дозволу на розміщення дитячого майданчику у центрі міста. 

«Це комерційний обʼєкт. В центрі міста на Соборній треба мати оформлені території, сплачувати в бюджет необхідні кошти. В цій локації це не зробили. Якщо оформлять територію, то бюджетні кошти зекономлять. Самовільно розміщувати і займати міські землі заборонено», — сказав Євген Поляков.

Платний дитячий майданчик на території Каштанового скверу, що пропонують демонтувати. Фото: «МикВісті»Платний дитячий майданчик на території Каштанового скверу, що пропонують демонтувати. Фото: «МикВісті»

Читайте також статтю «МикВісті» «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

Нагадаємо, станом на серпень 2024 року 93% дитячих майданчиків у Миколаєві вже передали на баланс комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот». Загалом на ремонт 120 майданчиків з бюджету міста цьогоріч виділили майже 19 мільйонів гривень

Водночас Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив журналістів в тому, що вони пишуть про скарги мешканців міста на поганий стан дитячих майданчиків у Миколаєві, щоб потім критикувати міську владу щодо доцільності витрати на ці ремонти під час війни. Про це мер Миколаєва сказав своїм підписникам у соціальних мережах під час свого прямого ефіру 1 серпня.

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