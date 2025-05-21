Виконкому пропонують знести ще чотири кіоски у Миколаєві до кінця літа

Кіоск «Преса» по проспекту Героїв України біля зупинки «Млинна» перед будинком 21. Наразі там завершується будівництво магазину, фото «МикВісті»

У Миколаєві пропонують демонтувати ще чотири торгівельних кіоски у Заводському, Центральному та Інгульському районах міста.

Відповідні проєкти рішень опубліковані на сайті Миколаївської міської ради. Їх має розглянути виконавчий комітет на засіданні 28 травня, пишуть «МикВісті».

Одну кіосків планують демонтувати на Намиві — по вулиці Лазурній навпроти житлового будинку №52. Ще один кіоск хочуть знести поблизу входу до онкологічного диспансеру — по вулиці Театральній, 47 в Інгульському районі.

Два кіоски пропонують демонтувати в Інгульському району — біля будинку №93 по проспекту Героїв України та поблизу будинку №18 по вулиці Обереговій.

Реклама

Якщо виконавчий комітет підтримає відповідні рішення, Департамент архітектури та містобудування міської ради має впродовж трьох місяців демонтувати ці кіоски — тобто до кінця літа 2025 року.

Нагадаємо, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій.

Будівництво кіосків на Космонавтів

У вересні 2024 року депутат на алеї по вулиці Космонавтів у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, вирубку дерев продовжили без жодних дозвільних документів.

Згодом будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Вони також облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев на Космонавтів департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою депутатка обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Станом на початок травня 2025 року підприємець самостійно демонтував торгівельний павільйон по вулиці Космонавтів, 142.