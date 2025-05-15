Виконком погодив демонтаж ще 10 кіосків у трьох районах Миколаєва: яких саме

Кіоски на зупинці у Миколаєві, які збираються демонтувати. Скриншот Google maps

У Миколаєві впродовж трьох місяців демонтують ще 10 торгівельних кіосків у Заводському, Центральному та Інгульскому районах міста.

Відповідне рішення пакетом ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради 14 травня, пишуть «МикВісті».

Найбільше кіосків за цим рішенням демонтують у Центральному районі міста — шість тимчасових споруд:

Поблизу житлового будинку №9 по вулиці Соборній;

По проспекту Героїв України, поблизу житлового будинку № 21;

По проспекту Героїв України, поблизу зупинки громадського транспорту «Млинна»;

По вулиці Адміральській, поблизу житлових будинків № 19 та № 21;

По вулиці Адміральській, на розі з вулицею Олексія Вадатурського;

Поблизу житлового будинку № 1 по провулку Парусному.

У Заводському районі демонтують два кіоски по проспекту Центральному, на розі з вулицею Водопровідною.

Ще два кіоски демонтують в Інгульському районі — поблизу будинку № 47 по вулиці Театральній.

Нагадаємо, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій.

Будівництво кіосків на Космонавтів

У вересні 2024 року депутат на алеї по вулиці Космонавтів у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, вирубку дерев продовжили без жодних дозвільних документів.

Згодом будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Вони також облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев на Космонавтів департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою депутатка обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Станом на початок травня 2025 року підприємець самостійно демонтував торгівельний павільйон по вулиці Космонавтів, 142.