На Центральному ринку у Миколаєві збираються знести ще два торговельних кіоски

Кіоски планують знести поблизу Центрального ринку у Миколаєві. Скриншот Google maps

На Центральному ринку у Миколаєві планують демонтувати ще два торгівельні кіоски. Вони розташовані поблизу магазину по проспекту Центральному, 25-а.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, а розглянути його виконавчий комітет має найближчого засідання 9 квітня, пишуть «МикВісті».

Після ухвалення цього рішення департаменту архітектури має впродовж 3 днів підготувати розпорядження міського голови для визначення підприємства або виконавчого органу, які демонтуватимуть кіоски.

До цього повідомлялось, що на Центральному ринку міста демонтують чотири торгівельні кіоски.

Реклама

Водночас п’ять підприємців у Миколаєві не отримали дозволу на розміщення батутів, літніх майданчиків та МАФів.

Будівництво кіосків на Космонавтів

У вересні 2024 року депутат на алеї по вулиці Космонавтів у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, вирубку дерев продовжили без жодних дозвільних документів.

Згодом будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Вони також облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев на Космонавтів департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою депутатка обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.