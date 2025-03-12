Виконком не дозволив 5 підприємцям розмістити літні майданчики та МАФи у Миколаєві

Літний майданчик у Миколаєві. Ілюстраційне фото «МикВісті»

П’ять підприємців у Миколаєві не отримали дозволу на розміщення батутів, літніх майданчиків та МАФів.

Рішення про відмову ухвалили 12 березня на засіданні виконкому Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Заступник начальника управління земельних ресурсів Юрій Платонов пояснив, що підприємці подали заявки на тимчасові споруди, але після перевірки виявилося, що їх місця розташування не відповідають будівельним вимогам.

— Шість підприємців подали заявки на встановлення споруд. Департамент архітектури перевірив ці місця, і виявилось, що вони порушують норми — об’єкти будуть на пішохідних зонах і зелених насадженнях. Тому ми підготували рішення про відмову, — сказав Юрій Платонов.

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Відмови отримали підприємці, які хотіли розмістити тимчасові споруди в таких районах:

1. Інгульський район — відмовлено ФОП Середі Ірині Анатоліївні у встановленні сервітуту для тимчасових споруд на вул. Південній через порушення відстані від будівель та пішохідних зон.

2. Заводський район — ФОП Сабірзаде Туралу не дозволили встановити дитячий майданчик в парку «Ліски» по вул. Озерній біля будинку №10 через порушення безпеки.

3. Заводський район (ділянки №1 і №2) — відмовлено у розміщенні дитячих батутів по вул. Озерній через порушення вимог безпеки пішохідних зон і протипожежних норм

4. Інгульський район — відмовлено ТОВ «АБ-ТРЕЙД 11» у розміщенні літнього майданчика на земельній ділянці площею 18 кв.м по вул. Андрія Антонюка, 75Б через порушення ширини пішохідної зони.

5. Одеське шосе — відмовлено ФОП Дегодій Наталі Олександрівні у розміщенні групи тимчасових споруд на земельній ділянці площею 30 кв.м за адресою Одеське шосе поблизу будинку №6 через порушення відстані від підземних мереж та протипожежних норм.

Нагадаємо, що у 2024 році 220 підприємцям Миколаєва відмовили в продовженні договору на розміщення та подальшого обслуговування тимчасових споруд, через те, що багато з них набули стаціонарного характеру (з облаштуванням фундаменту, — прим.), що фактично перетворило їх на МАФи.