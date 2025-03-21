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На Центральному ринку у Миколаєві планують знести чотири торговельних кіоски

Кіоски планують знести поблизу Центрального ринку у Миколаєві. Скриншот Google mapsКіоски планують знести поблизу Центрального ринку у Миколаєві. Скриншот Google maps

У Миколаєві збираються демонтувати ще шість кіосків, що розташовані біля житлових будинків та на міських зупинках. 

Відповідні проєкти рішення опубліковані на сайті міської ради, пишуть «МикВісті». Виконавчий комітет має розглянути їх найближчого засідання 26 березня.

Йдеться про демонтаж чотирьох кіосків у Заводському районі міста: 

  • три поблизу житлового будинку № 23 по проспекту Центральному;
  • один поблизу магазину «Культтовари» в районі Центрального ринку.

Ще планують знести торгівельний павільйон поблизу будинку №16 по вулиці Лазурній та зупинковий комплекс з торговельним павільйоном по проспекту Миру на розі з вулицею Скульптора Ізмалкова.

Нагадаємо, п’ять підприємців у Миколаєві не отримали дозволу на розміщення батутів, літніх майданчиків та МАФів.

Будівництво кіосків на Космонавтів

У вересні 2024 року депутат на алеї по вулиці Космонавтів у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, вирубку дерев продовжили без жодних дозвільних документів. 

Згодом будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Вони також облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані. 

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев на Космонавтів департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою депутатка обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті. 

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