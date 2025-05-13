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Підприємець демонтував незаконний павільйон на Космонавтів у Миколаєві, під який вирубали дерева

Будівництво кіоску по вулиці Космонавтів, будівництво кіосків, під які пиляли платани. Архівне фото «МикВісті»Будівництво кіоску по вулиці Космонавтів, будівництво кіосків, під які пиляли платани. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві підприємець самостійно демонтував торгівельний павільйон по вулиці Космонавтів, 142. 

Про це повідомило Управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Попередньо забудовника зобовʼязали зупинити всі будівельні роботи на об’єкті та усунути порушення, зокрема: оформити дозвільну документацію на будівництво або демонтувати самочинно зведений об’єкт.

Після низки позапланових перевірок ТОВ «ПРЕММІКС» демонтувало незаконно збудований об’єкт. Станом на травень павільйон демонтували. 

У травні незаконно встановлений обʼєкт демонтували. Фото: Управління державного архітектурно-будівельного контролюУ травні незаконно встановлений обʼєкт демонтували. Фото: Управління державного архітектурно-будівельного контролю
У травні незаконно встановлений обʼєкт демонтували. Фото: Управління державного архітектурно-будівельного контролюУ травні незаконно встановлений обʼєкт демонтували. Фото: Управління державного архітектурно-будівельного контролю
У травні незаконно встановлений обʼєкт демонтували. Фото: Управління державного архітектурно-будівельного контролюУ травні незаконно встановлений обʼєкт демонтували. Фото: Управління державного архітектурно-будівельного контролю

Крім того, за результатами позапланових перевірок на ТОВ «ПРЕММІКС» накладено штраф на загальну суму 154 428 гривень.

Нагадаємо, що 10 вересня 2024 року по вулиці Космонавтів 142 почали пиляти платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. В екоінспекції повідомили, що порушникам загрожує штраф. Однак це не зупинило забудовників і 12 вересня на цій алеї продовжили знищувати дерева.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) міської ради зупинило самовільне будівництво торговельного павільйону на вулиці Космонавтів, 142. Перевірка показала, що будівництво споруди, закладка фундаменту та встановлення металевого каркасу підприємством ТОВ «Преммікс» здійснювалось без жодних дозвільних документів.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

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