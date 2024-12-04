У Миколаєві зупинили самовільне будівництво кіоску на Космонавтів: підрядник сплатить понад ₴100 тис. штрафу

Будівництво кіоску по вулиці Космонавтів, будівництво кіосків, під які пиляли платани. Архівне фото «МикВісті»

Управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Миколаївської міської ради зупинило самовільне будівництво торговельного павільйону на вулиці Космонавтів, 142/15. Підрядник отримав штраф у понад 100 тисяч гривень.

Про це сьогодні, 4 грудня, повідомили у Миколаївській міській раді.

Там зазначили, що управління, всупереч забороні на проведення перевірок в умовах воєнного стану, отримало на це дозвіл. Перевірка показала, що будівництво споруди, закладка фундаменту та встановлення металевого каркасу підприємством ТОВ «Преммікс» здійснювалось без жодних дозвільних документів.

Тепер підприємець має сплатити за порушення штраф у розмірі 109 тисяч гривень, пишуть у міськраді.

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— За результатами перевірки управління ДАБК зобов'язало ТОВ «Преммікс» негайно зупинити будівництво та надало два місяці для оформлення дозвільних документів, які надають право на виконання будівельних робіт. Окрім цього, за виявлене порушення на ТОВ «Преммікс» був накладений штраф на суму 109 008 грн, який підлягає обов’язковій сплаті до бюджету Миколаївської територіальної громади, — зазначають у Миколаївській міській раді.

Зазначимо, що ТОВ «Преммікс» рішенням Миколаївської міської ради від 26 жовтня 2023 року отримала в оренду земельну ділянку площею 205 квадратних метрів до 2038 року для обслуговування магазину-кафетерію.

Під час сесії Миколаївської міської ради 4 жовтня депутатам запропонували об’єднати кілька земельних питань у пакет для голосування. Усі вони стосувалися відмови підприємцям у розміщенні кіосків. Однак до цього ж пакету включили один проєкт рішення, який дозволяв низці підприємців розмістити тимчасові споруди.

Незаконне будівництво на Космонавтів у Миколаєві

10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що на алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону.

Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів. На цьому акцентував і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Не дивлячись на те, що станом на 23 вересня будівництво торгового павільйону призупинили, у жовтні стало відомо, що підрядник відновив роботи зі зведення торгового павільйону.