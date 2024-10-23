У Миколаєві на місці зрубаних платанів підрядник відновив будівництво кіосків і вже залив фундамент

У Миколаєві відновили будівництво кіосків, де у вересні вирубали платани. Фото: Максим Коваленко

У Миколаєві підрядник відновив роботи зі зведення торгового павільйону на вулиці Космонавтів, де всього місяць тому були незаконно зрубані платани.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко.

Як відомо, 10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів.

Проте, станом на 23 вересня будівництво торгового павільйону призупинили.

У Миколаєві 23 вересня призупинили будівництво кіосків, під які пиляли платани. Фото архів: «МикВісті» У Миколаєві 23 вересня призупинили будівництво кіосків, під які пиляли платани. Фото архів: «МикВісті»

Максим Коваленко зазначив, що наразі тривають роботи з заливки фундаменту для збільшення площі торгового павільйону. Депутат додав, що він неодноразово викликав поліцію, проте, за його словами, коли оперативна група прибувала на місце події, будівельники швидко зникали.

— По забудові на Космонавтів – сьогодні роботи продовжилися. Заливають фундамент для збільшення площі торгівельного павільйону. Я викликав поліцію три рази, коли оперативна група приїздила, робітники іх бачили і одразу зникали, тому результату ніякого не було. Чекаємо перевірки, — додав Максим Коваленко.

У Миколаєві відновили будівництво кіосків, де у вересні вирубали платани. Фото: Максим Коваленко від 23 жовтня

У Миколаєві відновили будівництво кіосків, де у вересні вирубали платани. Фото: Максим Коваленко від 23 жовтня

Слід зазначити що ймовірно будівництво кіосків проводить ТОВ «Преммікс», яка рішенням Миколаївської міської ради від 26 жовтня 2023 року отримала в оренду земельну ділянку площею 205 квадратних метрів до 2038 року для обслуговування магазину-кафетерію.

Нагадаємо, що під час сесії Миколаївської міської ради 4 жовтня депутатам запропонували об’єднати кілька земельних питань у пакет для голосування. Усі вони стосувалися відмови підприємцям у розміщенні кіосків. Однак до цього ж пакету включили один проєкт рішення, який дозволяв низці підприємців розмістити тимчасові споруди.

Директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв зазначив, що нові дозволи видали за адресами, де раніше департамент уже демонтував аналогічні об'єкти.