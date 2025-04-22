Підприємця, який самовільно встановив кіоск на Космонавтів у Миколаєві, оштрафували на ₴154 тис.

Будівництво кіоску по вулиці Космонавтів, будівництво кіосків, під які пиляли платани. Архівне фото «МикВісті»

На підприємця, який самовільно збудував торгівельний павільйон на Космонавтів, 142 та спиляв для цього дерев, наклала 154 тисячі гривень штрафу.

Його також збираються зобов'язати знести конструкцію приписом або через суд, повідомила начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради Олена Туова в ефірі телеканалу «Март».

— Наразі виконання будівельних робіт зупинено, особу притягнуто до відповідальності і накладено штраф у розмірі 154 тисячі гривень. Наразі ми звернулися до міністерства за погодженням про проведення перевірки для того, щоб вже видати припис про знесення цього павільйону. У кінці квітня має бути відповідь, — сказала Олена Туова.

Вона також додала, що у разі невиконання припису, управління державного архітектурно-будівельного контролю буде вимагати зробити це через суд.

Нагадаємо, що 10 вересня 2024 року по вулиці Космонавтів 142 почали пиляти платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. В екоінспекції повідомили, що порушникам загрожує штраф. Однак це не зупинило забудовників і 12 вересня на цій алеї продовжили знищувати дерева.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) міської ради зупинило самовільне будівництво торговельного павільйону на вулиці Космонавтів, 142. Перевірка показала, що будівництво споруди, закладка фундаменту та встановлення металевого каркасу підприємством ТОВ «Преммікс» здійснювалось без жодних дозвільних документів.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.