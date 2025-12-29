 Комунальне підприємство планує збільшити штат на 43 людини до 389

КП «Парки» хоче найняти ще 43 людини, щоб прибирати Миколаїв — просить з бюджету ₴164 млн

КП «Парки» хоче найняти ще 43 людини, щоб прибирати Миколаїв. Фото: архів МикВістіКП «Парки» хоче найняти ще 43 людини, щоб прибирати Миколаїв. Фото: архів МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує збільшити кількість працівників з 346 до 389 людей, щоб своїми силами обслуговувати всі райони міста. При цьому, підприємство просить з бюджету 164 мільйони гривень.

Про це стало відомо на засіданні планово-бюджетної комісії міськради 26 грудня, пишуть «МикВісті».

Зараз на підприємстві працюють 346 людей, а наступного року планують збільшити штат ще на 43 людини до 389. Середня зарплата по підприємству складе близько 18,6 тисячі гривень.

164 мільйони гривень з бюджету підприємству, в основному, потрібні на зарплати — 104 мільйони гривень, ще 22 мільйони гривень — податки.

— З 1 січня 2026 року комунальне підприємство обслуговує всі райони міста власними силами. Підрядників до утримання зелених зон ми не залучаємо, — зазначив директор КП «Парки» Дмитро Чучмай.

На комунальні послуги та енергоносії закладено 7,1 мільйона гривень, на захищені статті бюджету — 30,5 мільйона гривень. Окремо передбачені видатки на судові рішення та відшкодування збитків через падіння гілок на транспорт — 1,3 мільйона гривень. Для порівняння, у 2025 році на такі випадки виділяли лише 100 тисяч гривень, проте за рік сталося сім таких інцидентів.

Підприємство зазначає, що вже з січня 2026 року обслуговує всі райони міста, зокрема: підмітання — 746 681 м², покіс трави та вигрібання опалого листя — 3 547 790 м², обслуговування 9 парків та 97 скверів, утримання 512 зупинок громадського транспорту

Раніше, планово-бюджетна комісія Миколаївської міськради не підтримала проєкт рішення, який мав надати КП «Миколаївські парки» дозвіл на отримання нового кредиту для купівлі спеціалізованої техніки. В КП «Парка» розповідали, навіщо їм ще один кредит у 45 мільйонів гривень на машини для прибирання вулиць Миколаєва: «Дуже інтенсивно опадає листя».

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. В 2024 році бюджет підприємства складав 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

