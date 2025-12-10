Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

Бюджетна комісія не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків». Фото: МикВісті

Планово-бюджетна комісія Миколаївської міськради не підтримала проєкт рішення, який мав надати КП «Миколаївські парки» дозвіл на отримання нового кредиту для купівлі спеціалізованої техніки.

Йдеться про позику на 45,1 мільйона гривень, з яких 40% готовий компенсувати датський фонд у вигляді гранту. Решта — 60%, або приблизно 27,6 мільйона гривень — лягла б на міський бюджет.

Про це пишуть «МикВісті».

Директор підприємства Дмитро Чучмай повідомив, що розраховує придбати нову партію підмітальних машин за умовами пільгової програми «5-7-9», що передбачає кредит під 1% річних для прифронтових громад.

Він пояснив, що перша закупівля техніки, яку місто профінансувало аналогічним чином минулого року, вже «дала відчутний ефект». У 2025 році підприємство придбало 5 машин з комплектами навісного обладнання — для прибирання сміття, боротьби з бур’яном, очищення снігу, косіння та роботи з високим тиском. Чотири із цих машин працюють на вулицях, одна — у парках і скверах.

— Якщо говорити цифрами, прошу звернути увагу: з грудня комунальне підприємство повністю обслуговує місто власними силами, без залучення підрядників. Раніше залишався лише Інгульський район, але сьогодні ми його також обслуговуємо самостійно, – сказав Дмитро Чучмай.

Окупність техніки становить 2 роки і 4 місяці. З минулого кредиту підприємству залишилося погасити 19,4 мільйона гривень, уже виплачено — 7 мільйонів гривень.

Попри наведені розрахунки, більшість депутатів висловили сумніви щодо доцільності узгодження кредиту до ухвалення бюджету 2026 року.

Голова планово-бюджетної комісії, депутат Федір Панченко зауважив, що місто не має чіткої картини майбутнього бюджету, а нові кредитні зобов’язання можуть стати надмірним навантаженням.

— У вас були цільові дотації, які можна було спрямувати на цю техніку. Але ви їх уже використали, так? — Федір Панченко. — Це кредит під 1% для прифронтових громад, строк — три роки, — сказав Дмитро Чучмай. — Три роки — це дуже мало. Потім ставка зросте до 5%, і це стане серйозним навантаженням на бюджет. Це питання треба розглядати разом із бюджетом 2026 року — коли ми побачимо реальні показники, що нас чекає наступного року і чи можемо ми дозволити собі такі зобов’язання. Бо зараз ми беремо кредит на майбутні роки, не маючи розуміння, яким буде бюджет уже наступного року — сказав Федір Панченко.

Депутат Максим Коваленко додав, що кредити комунальних підприємств — це також кошти міста, і їх потрібно розглядати у комплексі з борговим навантаженням усієї ради.

Депутат Микола Капацина виступив на захист ідеї взяти кредит і наголосив, що механізація прибирання в рази ефективніша за ручну працю — приблизно у десять разів, а фінансово дозволяє скоротити витрати щонайменше удвічі.

— Тож або ми економимо й рухаємося вперед технічно та технологічно, бо всі хочемо бачити чисте місто, або стоїмо на місці. Питання в тому, скільки працівників ми фактично скорочуємо завдяки механізації? Адже витрати на ручну працю вдесятеро більші, і ці люди або вивільняються, або ми продовжуємо нести зайві витрати, – сказав Микола Капацина.

Федір Панченко запропонував повернутися до розгляду цього питання після того, як стане зрозуміла фінансова ситуація 2026 року.

— Мене, чесно кажучи, колега переконав. Оптимізація виглядає добре, а розрахунки підготовлені ґрунтовно. Ми не проти фінансової підтримки, але хвилюємося за власну фінансову спроможність і відповідальність, яку беремо на себе. Мене турбує одне: чи зможемо ми виконати зобов’язання, якщо отримаємо дозвіл, адже бюджет 2026 року ще не опрацьований, і ми лише приблизно розуміємо, що там буде. Якщо коштів не вистачить, ризик дуже високий. У такому випадку тендер на закупівлю техніки доведеться зупинити, – сказав Федір Панченко.

Дмитро Чучмай, в свою чергу, зазначив, що постачальнику потрібне підтвердження від міста ще цього року, інакше виробник може зняти пропозицію.

Депутатка Вікторія Переверзєва, підтримуючи думку Дмитра Чучмая, наголосила, що іноземні партнери формують бюджети до кінця року, і зволікання може коштувати місту грантової частини.

Водночас депутат Олександр Береза висловив занепокоєння тим, що кредити різних структур накопичуються, а в якийсь момент місто може опинитися у ситуації, коли бюджет буде спрямований лише на виплату боргів.

— Ну, ви знаєте, ідея зрозуміла: вигідні умови, 40% компенсації. Коли дивишся лише на два кредити, які вже частково реалізовані, і на цей — що планується, то все виглядає красиво: нова техніка, механізація, пришвидшення роботи. Але мене хвилює інше. Це ж не два кредити для міського бюджету. Хотілося б бачити повну картину: яке кредитне навантаження маємо вже зараз? І чи не дійдемо ми до моменту, коли формуватимемо бюджет наступного року тільки заради погашення позик — без можливості ремонтувати щось у місті, без програм підтримки для людей, без компенсацій за воду чи інші базові речі? Бо всі кредити заходять із дуже привабливими умовами, але 60% навантаження все одно лягає на бюджет. І ще важливо: щоб ці нові машини в майбутньому їздили нормальними тротуарами, – сказав Олександр Береза.

У підсумку голосів не вистачило — комісія не підтримала надання КП «Миколаївські парки» дозволу на отримання нового кредиту. Це питання також планують розглянути на сесії, що відбудеться завтра, 11 грудня.

