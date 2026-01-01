Україна наблизила мир на 90%, але мій підпис стоятиме лише під сильною угодою, — Зеленський звернувся із новорічним привітанням

Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком

Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні заявив, що мирна угода перебуває на стадії 90% готовності, однак Україна не погодиться на «слабкі компроміси». А його підпис з’явиться лише під документом, який гарантуватиме сильний і довготривалий мир та буде ратифікований партнерами.

Про це глава держави сказав у новорічному зверненні до українців.

Президент наголосив, що ці «десять відсотків», які залишилися до остаточного затвердження домовленостей, є ключовими — саме в них закладаються майбутні гарантії безпеки, умови миру, позиція України, США, Європи та партнерів.

Реклама

— Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою, — наголосив президент.

Він підкреслив, що наміри мають бути не просто політичними деклараціями, а ратифікованими гарантіями безпеки, схваленими парламентами партнерів.

Президент також зазначив, що світ повинен тиснути на Росію, адже самостійно вона війну не припинить, і лише рішуча підтримка союзників здатна змусити Кремль зупинитися.

Володимир Зеленський окремо подякував міжнародним партнерам за підтримку України та участь у переговорах. Водночас він підкреслив, що мир має бути справедливим і таким, який українці зможуть прийняти.

У завершенні він закликав українців зберігати єдність і витримку та висловив впевненість, що за умови рішучості України і партнерів мир буде досягнуто на сильних умовах.

— Все, що нам треба, — протриматися на один день довше, ніж вони… І на десять відсотків сильніше. Тоді ми виборемо мир стовідсотково, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів міста з новорічним привітанням та подякував військовим і містянам за згуртованість і витримку.