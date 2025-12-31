 Сєнкевич привітав миколаївців з прийдешнім Новим роком

  • четвер

    1 січня, 2026

  • -3.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -3.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сєнкевич привітав миколаївців із прийдешнім Новим роком та подякував захисникам і містянам за стійкість

Олександр Сєнкевич привітав миколаївців з прийдешнім Новим рокомОлександр Сєнкевич привітав миколаївців з прийдешнім Новим роком

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів міста з новорічним привітанням та подякував військовим і містянам за згуртованість і витримку.

Про це він повідомив у своєму зверненні до миколаївців.

За словами мера, саме завдяки Збройним Силам місто живе і тримається, а кожен день спокою в Миколаєві є заслугою захисників і захисниць.

Реклама

— Сьогодні у часи війни Новий рік — це не свято, а перехід у новий календар. Цей рік показав, наскільки згуртованими є миколаївці. Миколаїв живе і стоїть завдяки нашим захисникам та захисницям. Кожен день спокою в місті — це їхня заслуга, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він підкреслив, що попри війну місто продовжує розвиватися: запускались нові тролейбусні маршрути, відновлювались школи, укриття та лікарні. Також миколаївці брали участь в акціях на підтримку військовополонених і зниклих безвісти.

Мер окремо подякував міжнародним партнерам, зокрема Королівству Данії, за допомогу та проєкти відновлення.

— Росія намагалась зламати нас страхом і темрявою, але миколаївці не здались і тримались разом… Дякую всім, хто тримає місто щодня: комунальники, енергетики, вчителі, лікарі, волонтери, бізнес. Наступний рік — непростий, але ми знаємо, хто ми і за що стоїмо, — сказав міський голова.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Не вистачає грошей, щоб вижити до кінця року»: бюджет Миколаєва на 2026 рік не покриває 21,5% захищених видатків
Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік
Реклама
Читайте також:
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік
Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники
«Не вистачає грошей, щоб вижити до кінця року»: бюджет Миколаєва на 2026 рік не покриває 21,5% захищених видатків

У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку найдорожчі в Україні

Миколаїв передав Одесі п’ять пасажирських автобусів для підтримки транспорту

Світла не буде понад 9 годин: графіки відключення на Миколаївщині 1 січня