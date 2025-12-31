Сєнкевич привітав миколаївців із прийдешнім Новим роком та подякував захисникам і містянам за стійкість

Олександр Сєнкевич привітав миколаївців з прийдешнім Новим роком

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів міста з новорічним привітанням та подякував військовим і містянам за згуртованість і витримку.

Про це він повідомив у своєму зверненні до миколаївців.

За словами мера, саме завдяки Збройним Силам місто живе і тримається, а кожен день спокою в Миколаєві є заслугою захисників і захисниць.

— Сьогодні у часи війни Новий рік — це не свято, а перехід у новий календар. Цей рік показав, наскільки згуртованими є миколаївці. Миколаїв живе і стоїть завдяки нашим захисникам та захисницям. Кожен день спокою в місті — це їхня заслуга, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він підкреслив, що попри війну місто продовжує розвиватися: запускались нові тролейбусні маршрути, відновлювались школи, укриття та лікарні. Також миколаївці брали участь в акціях на підтримку військовополонених і зниклих безвісти.

Мер окремо подякував міжнародним партнерам, зокрема Королівству Данії, за допомогу та проєкти відновлення.