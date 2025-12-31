Сєнкевич привітав миколаївців із прийдешнім Новим роком та подякував захисникам і містянам за стійкість
- Аліса Мелік-Адамян
23:45, 31 грудня, 2025
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів міста з новорічним привітанням та подякував військовим і містянам за згуртованість і витримку.
Про це він повідомив у своєму зверненні до миколаївців.
За словами мера, саме завдяки Збройним Силам місто живе і тримається, а кожен день спокою в Миколаєві є заслугою захисників і захисниць.
— Сьогодні у часи війни Новий рік — це не свято, а перехід у новий календар. Цей рік показав, наскільки згуртованими є миколаївці. Миколаїв живе і стоїть завдяки нашим захисникам та захисницям. Кожен день спокою в місті — це їхня заслуга, — зазначив Олександр Сєнкевич.
Він підкреслив, що попри війну місто продовжує розвиватися: запускались нові тролейбусні маршрути, відновлювались школи, укриття та лікарні. Також миколаївці брали участь в акціях на підтримку військовополонених і зниклих безвісти.
Мер окремо подякував міжнародним партнерам, зокрема Королівству Данії, за допомогу та проєкти відновлення.
— Росія намагалась зламати нас страхом і темрявою, але миколаївці не здались і тримались разом… Дякую всім, хто тримає місто щодня: комунальники, енергетики, вчителі, лікарі, волонтери, бізнес. Наступний рік — непростий, але ми знаємо, хто ми і за що стоїмо, — сказав міський голова.
