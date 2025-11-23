Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

Машина EGHOLM, яку використовують для прибирання КП «Парки». Фото: КП «Парки»

Депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства не підтримала проєкт рішення щодо виділення 45,1 мільйона гривень кредиту на закупівлю додаткових машин для прибирання для комунального підприємства «Миколаївські парки».

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії 20 листопада, пишуть «МикВісті».

«Миколаївські парки» планують взяти кредит у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Загальна сума кредиту складає 45,1 мільйона гривень, але Миколаїв повинен буде сплатили 27 мільйонів гривень, пояснив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов.

— У формулюванні я бачу, що «фонд може підтримати угоду». Тобто виходить так, що може і не підтримати. Мені здається, ми багато кредитів набираємо за нашу каденцію, тим паче на КП «Парки», куди і так багато коштів витрачається, — сказав Олександр Ковтун, депутат міської ради, який був обраний від партії «Шарія», а зараз увійшов до новоствореного міжфракційного об’єднання «Санація».

Дмитро Чучмай відповів, що «це вирішене питання» і данські партнери нададуть цю допомогу у разі, якщо проєкт рішення ухвалять на сесії міської ради.

Депутат міської ради Ірина Бойченко, яка була обрана від партії «Опозиційна платформа — «За життя», зазначила, що протягом жовтня вона щодня проїжджала ріг вулиці Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та вулиці Соборної й звернула увагу, що її не прибирають від листя.

— Протягом тижня вулиця жодного разу не була прибрана. Я була там і вранці, і ввечері. Тобто за тиждень центр міста зовсім не прибирався, — сказала Ірина Бойченко.

Дмитро Чучмай відповів, що чотири одиниці спецтехніки, на закупівлю яких місто взяло 43 мільйони гривень кредиту, не можуть охопити площу усього Миколаєва. Він пообіцяв, що ця проблема зникне, якщо підприємству придбають ще чотири машини для прибирання за кредитні кошти.

Дмитро Іванов озвучив, що вже ставитиме питання кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків» на голосування.

— Прошу підтримати, щоб місто було чисте. Хочу вам пригадати, скільки раніше було скандалів з приводу прибирання різними підрядниками. Сьогодні ми від них відмовились. Самі все це робимо. І скільки ми заощадили коштів, — ствердно сказав Дмитро Іванов.

Така позиція викликала обурення депутата міської ради Євгена Прудника, який був обраний від партії «Опозиційна платформа — «За життя».

— І що ж ми заощадили? Поясніть мені! Що ми заощадили?, — запитав він. — Заощадили!, — відповів Дмитро Іванов. — Ми платимо комунальному підприємству за роботу і ще утримуємо його. А якби це виконували приватні фірми, то ми б платили тільки за роботу, — додав Євген Прудник. — Я вибачаюсь, що це значить?, — запитав Дмитро Чучмай. — Ви проти, щоб у нашому місті було чисто?, — додав Дмитро Іванов. — Я за те, щоб у місті було чисто, але за те, щоб це нам коштувало дешевше, — пояснив депутат. — А воно і коштує дешевше, — додав Дмитро Чучмай.

У результаті голосування члени комісії з питань житлово-комунального господарства не підтримали цього проєкту рішення: 4 депутатів «за», 1 — «проти», 1 — утримався.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

Загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».