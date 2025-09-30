Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»
- Світлана Іванченко
12:51, 30 вересня, 2025
Депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.
Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради 30 вересня, пишуть «МикВісті».
— Метою створення об'єднання є координація діяльності депутатів різних фракцій, обмін досвідом та інформація між депутатами, — розповів Андрій Єрмолаєв.
До складу групи «Санація» увійшли:
- Сергій Кантор (позафракційний, обраний від «Наш край»);
- Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);
- Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»);
- Олександр Розумний («Слуга народу»);
- Юрій Степанець («Слуга народу»);
- Тетяна Домбровська («Слуга народу»);
- Олександр Ковтун (позафракційний, обраний від «Партії Шарія»);
- Лариса Дробот (позафракційний, обрана від «Партії Шарія»);
- Андрій Кучеренко (позафракційний, обраний від «Партії Шарія»).
«МикВісті» звернулися до депутата Андрія Єрмолаєва й попросили пояснити, що означає назва нової міжфракційної групи «Санація».
— Якщо зовсім коротко — оздоровлення. Деталі після сесії, — відповів депутат.
Він уточнив, що група має на меті «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».
Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.
