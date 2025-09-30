Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація». Скриншот з засідання сесії

Депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради 30 вересня, пишуть «МикВісті».

— Метою створення об'єднання є координація діяльності депутатів різних фракцій, обмін досвідом та інформація між депутатами, — розповів Андрій Єрмолаєв.

До складу групи «Санація» увійшли:

Сергій Кантор (позафракційний, обраний від «Наш край»);

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»);

Олександр Розумний («Слуга народу»);

Юрій Степанець («Слуга народу»);

Тетяна Домбровська («Слуга народу»);

Олександр Ковтун (позафракційний, обраний від «Партії Шарія»);

Лариса Дробот (позафракційний, обрана від «Партії Шарія»);

Андрій Кучеренко (позафракційний, обраний від «Партії Шарія»).

«МикВісті» звернулися до депутата Андрія Єрмолаєва й попросили пояснити, що означає назва нової міжфракційної групи «Санація».

— Якщо зовсім коротко — оздоровлення. Деталі після сесії, — відповів депутат.

Він уточнив, що група має на меті «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.