Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація». Скриншот з засідання сесіїДепутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація». Скриншот з засідання сесії

Депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради 30 вересня, пишуть «МикВісті».

— Метою створення об'єднання є координація діяльності депутатів різних фракцій, обмін досвідом та інформація між депутатами, — розповів Андрій Єрмолаєв.

До складу групи «Санація» увійшли: 

  • Сергій Кантор (позафракційний, обраний від «Наш край»);
  • Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);
  • Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»);
  • Олександр Розумний («Слуга народу»);
  • Юрій Степанець («Слуга народу»);
  • Тетяна Домбровська («Слуга народу»);
  • Олександр Ковтун (позафракційний, обраний від «Партії Шарія»);
  • Лариса Дробот (позафракційний, обрана від «Партії Шарія»);
  • Андрій Кучеренко (позафракційний, обраний від «Партії Шарія»).

«МикВісті» звернулися до депутата Андрія Єрмолаєва й попросили пояснити, що означає назва нової міжфракційної групи «Санація». 

— Якщо зовсім коротко — оздоровлення. Деталі після сесії, — відповів депутат.

Він уточнив, що група має на меті «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.

