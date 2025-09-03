Одкровення Єрмолаєва: (Не)законність онлайн-сесій, депутатів купують за будки, фейкова доброчесність

Андрій Єрмолаєв, депутат міськради від Пропозиції та очільник антикорупційного департаменту, різко висловився щодо гострих тем у мерії, фото з архіву МикВісті

Багаторічний соратник мера Миколаєва, «пропозиціонер», людина яка пройшла разом з Олександром Сєнкевичем пліч-о-пліч понад 10 років, декілька виборчих кампаній — Андрій Єрмолаєв — несподівано перейшов в опозицію та жорстко висловився щодо низки принципових та найбільш гострих тем, які зараз обговорюються у Миколаївській міській раді, а саме:

сумніви у законності онлайн-сесій,

забудова зелених зон заправками,

ініціативи, пов’язані із темами «доброчесності», «прозорості» та «відкритості», які є частиною чи не кожного публічного виступу мера Олександра Сєнкевича,

скандальні відрядження віцемера Сергія Коренєва,

кримінальні справи пов’язані з корупцією у ЖКГ та непотизмом,

підкупами депутатів тощо.

Вочевидь зрозуміло, що така різка зміна риторики в тому числі пов’язана з ліквідацією Антикорупційного департаменту, який останні роки формально очолює Андрій Єрмолаєв. Формально, тому що на початку війни він був мобілізований у ГУР МО й наразі його функції у мерії насправді виконує його заступник Віталій Ярошенко.

Але варто відзначити, що ще до спроб ліквідації так званого «департаменту Єрмолаєва» він вже публічно критикував «свою» команду пропозиціонерів, зокрема заявляв, що головний архітектор Миколаєва Євген Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски, або закликав прокуратуру оскаржити забудову зеленої зони по вулиці Кобера під АЗС.

Після попереднього засідання онлайн-сесії Миколаївської міськради, де Андрій Єрмолаєв знов виступив з критичною заявою щодо нової структури мерії, ми вирішили спитати депутата (та можливо вже колишнього посадовця мерії Миколаєва) про його ставлення до того, як зараз працює Миколаївська міська рада.

На фото Андрій Єрмолаєв та Олександр Сєнкевич у розпал виборчої кампанії 2015 року

Онлайн-сесії — завжди можливість для махінацій

— У всіх обласних центрах України сесії проводять очно, тобто офлайн. І тільки в нас воно якось дистанційно, видумують якість причини. А, скажімо так, ви ж розумієте, якщо воно дистанційне, завжди є можливість якихось махінацій. Я бачив, що на початку сесії казали, що всі мають увімкнути камеру, показати обличчя. І оскільки я теж був у Зумі, то там всіх не показує. Я не бачив усіх.

Скрин з трансляції сесії Миколаївської міськради 29 травня, 2025

Й насправді більшість часу сесії міськради Миколаєва виглядають так: активні камери у декількох депутатів, найчастіше це Кісельова, Береза та Коваленко, також увімкнені камери у мера, секретаря ради та доповідача. Візуально більше нікого, але протокол покаже, що присутній 31 депутат.

— Я вважаю, що у нас є відділ інформатизації, який відповідає за проведення сесій, вони мають пересвідчитись, що всі депутати відповідають, що всі підтверджені. А насправді цього не було і це — кримінальна відповідальність. І це дуже великий прецедент, тому що тоді за всі ці роки дистанційного голосування, якщо рішення приймаються на межі, як зараз, 28 голосів. Це може бути оскаржено. Якщо хоча б один такий факт підтвердиться, це ставить під сумнів всі три роки роботи міськради. Уже потрібно переходити на очну сесію, але я так розумію, що депутати люблять переживати за Миколаїв здалека, з більш безпечних місць. І вони просто не зберуть депутатів на очну сесію.

В «антикорупціонерів» мерії забрали право погоджувати землю. Чому?

Якщо антикорупційний департамент вбачає такі ризики під час ухвалення рішень міськрадою, то чи звертався він з відповідними рекомендаціями проводити ці засідання очно? На це питання Андрій Єрмолаєв дав зрозуміти, що його рекомендації у міськраді вже нікого не цікавлять.

— Давайте я так скажу. Кому ці рекомендації нашого департаменту важливі? Якщо ми пишемо зауваження на земельні питання — все закінчилось тим, що уже пів року департамент виключили з листа погодження земельних питань. Мабуть, щоб було зручно парки передавати під заправки чи ще щось.

У травні «МикВісті» повідомили про те, що у дубовій рощі на перетині проспекта Богоявленського та вулиці Кобера навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести близько 200 дерев, щоб побудувати автозаправний комплекс «ОККО».

Дубовий гай на перетині проспекта Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті

Детальніше про те, як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки за посиланням.

Питання забудови зеленої ділянки викликало суспільний резонанс. Під час громадських слухань мешканці Миколаєва разом з екологами виступили проти проєкту. Вони звернули увагу на можливі екологічні ризики. Крім того, знайшли ознаки плагіату та закликали прокуратуру перевірити документи. В результаті, управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА відмовило ТОВ «Світ здоровʼя» у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля про будівництва АЗС.

У травні під Андрій Єрмолаєв публічно завернувся до прокуратури з проханням оскаржити можливу забудову зеленої зони. Під час пресконференції минулого тижня керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей, відповідаючи на запитання «МикВісті», повідомив, що окружна прокуратура Миколаєва проводить перевірку.

— Ми писали зауваження, коли були земельні питання, але їх ніколи не зачитували, ніколи не сповіщали депутатів. А потім, уже як від назойливих мух відмахнулись, і все. Просто не включили. Я розумію, в багатьох містах, наприклад в Києві, будки розподіляються з аукціонів. А у нас будки, можна подивитись по компаніях та прізвищах, афілійовані з депутатами. Я вважаю, будки стали інструментом підкупу депутатів, щоб вони голосували за потрібні рішення. Ви ж бачите, яке єднання з ОПЗЖ… Вони голосують за потрібні рішення. Не так давно оголосили підозру керівництву комунального підприємства. А є якесь службове розслідування?!

Мова про керівника комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» Олександра Урсолова, якому правоохоронці нещодавно оголосили про підозру. До цього, навесні, стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на тому ж комунальному підприємстві повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів.

Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Сам Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше зазначав, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, оголошену його родичу. Дружина директора Департаменту ЖКГ також працює у КП, де його брата підозрюють у корупції.

План доброчесності — це окозамилювання, «потьомкінські дєрєвні» для партнерів?

Андрій Єрмолаєв вважає, що «План доброчесності», який зараз розробляють у міській раді — це просто декорації, яких не збираються дотримуватися. Також, він не розуміє, чому ніхто з депутатів не піднімає публічно питання щодо закордонних відряджень заступника міського голови Сергія Коренєва.

— Відрядження. Ви бачили, щоб хтось з депутатів підняв це питання? Всім все підходить. — Ви маєте на увазі Сергія Коренєва? — Так. Може воно і так, все було правильно, але теж ніякого службового розслідування.

Нещодавно стало відомо, що загалом у 2023 році заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв провів за кордоном 78 днів. З них 15 віцемер був у відрядженні у румунському місті Брашов. Офіційна мета візиту — налагодження зв’язку щодо співпраці по відновленню міста. Тоді організатором поїздки зазначили компанію «DOSWEET NCAKE S.R.L» — це невелика місцева кондитерська. Реагуючи на це, Сергій Коренєв заявив, що два тижні у Румунії домовлявся про поставку 10 камер спостереження до Миколаєва.

Навіть місцеве румунське медіа BizBrasov назвало Сергія Коренєва "чемпіоном з відряджень"

– А ми розробляємо ці програми доброчесності. Це як для партнерів, «потьомкінські дєрєвні», щоб воно на папері гарно виглядало. Але ж ніхто не розбирається, як воно працює. Якщо є резонансна подія — її треба або підтвердити, або спростувати. Ніхто не вийшов.. Ну що, хтось публічно щось сказав? Всі депутати мовчать, всім зручно…

У самого Андрія Єрмолаєва прямий конфлікт інтересів у питання ліквідації департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, який він очолює. При цьому, він допускає, що, можливо, це рішення назріло, оскільки реального впливу на процеси в міськраді департамент не мав. Інтерв'ю записується у період, коли сесія ще не закрита, а рішення про зміну структури (яка передбачує ліквідацію департаменту) не підписане.

— Ми сильно розумнічались і його просто ліквідували та й все. Якщо виконавчий орган на рівні департаменту не може добитись, щоб міська рада нормально працювала, то чого зможе добитися відділ? Тому, це все… Будемо чекати виборів. Зараз змінилось керівництво прокуратури, можливо вони зацікавляться земельними питаннями. Як вони проходили, як вони погоджувались. Можливо, подадуть до суду на користь держави, щоб вони скасували ці рішення. Скажу так, може воно і на краще, що розформували департамент? Бо бути статистами уже підзадовбало.

Онлайн-депутати відірвані від народу

Він погоджується, що традиційні засідання у сесійній залі створювали у міській раді особливу атмосферу відповідальності. Біля мерії збиралися мітинги, на засідання приходили журналісти, у трибуни виступали спікери, опозиція ставила запитання, а влада відповідала й навпаки.

— Фактично я пробув депутатом рік і декілька місяців, а в травні 2022 року мобілізувався. Мені важко оцінити нашу роботу. Почалась війна, депутати кудись роз’їхались. Особливо це ОПЗЖ. Сидять там в безпечних місцях. А місто сидить без води, без нічого. Чи чують це депутати? Переживають?

Мітинг екоактивістів біля міськради Миколаєва 24 вересня 2021 року, архів МикВісті

— Ці дистанційні сесії віддалили всіх депутатів від народу. Раніше якісь мітинги під міськрадою збирались, депутати йшли на сесію й хоча б бачили, що від них вимагають люди. От проходиш ти повз містян, одразу згадуєш присягу, яку приймав, згадуєш все це. Зараз ставлення людей до депутатів дуже негативне. Такого, мабуть, давно не було. Всі сидять, жодної відповідальності, швидко зібрались, прийняли питання без обговорення, все у «пакет» і «давайте швиденько». Бо все уже домовлено.

За словами Андрія Єрмолаєва, наразі він дуже рідко спілкується з міським головою Олександром Сєнкевичем. Фактично, ці його заяви виглядають як спосіб в останній раз й публічно висловити все, що накипіло за останні роки.

— Я не маю багато можливостей спілкуватись з міським головою. Я ж фактично не керую департаментом, скажімо так. Тому, я, якщо є час, відвідую. Я чесно визнаю, дуже мало відвідував сесії, у мене немає такої можливості. Але те, що я бачу, мені не подобається. Перед сесією в зумі завжди є така частина, коли депутати спілкуються... І я питав, чому на сесіях не зачитують зауваження та пропозиції? Якщо почитати регламент, до депутатів мають бути доведені окремі думки, зауваження, пропозиції. Все це має врахувати розробник рішення та оголосити. А вони розсилають «в пакеті», як казав депутат Максим Коваленко, за один день до сесії. Я не вважаю це доведенням до всього загалу депутатів. В регламенті багато чого чітко написано, але ніколи це не виконувалось. Тому можна писати будь-які плани доброчесності. Але якщо вони не будуть виконуватись — це ні про що. У нас не виконується регламент. Про що можна говорити?

Сьогодні відбудеться друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутати в тому числі мають розглянути 56 земельних питань. Про те, як проходило минуле засідання та які ключові рішення ухвалили - читайте в репортажі МикВісті.

Чи вийде ще Андрій Єрмолаєв на умовну «сесійну трибуну» (хоча б в Zoom) і продовжить опозиційну риторику, чи це інтерв’ю стане його фінальним акордом — питання відкрите. Комічно, символічно й водночас сумно, що подібні одкровення пролунали вже наприкінці каденції.

Адже і Олександр Сєнкевич, і Андрій Єрмолаєв під час виборів з білбордів обіцяли «Далі буде більше». Та складається враження, що принаймні того «більше», про яке говорить Єрмолаєв — живих сесій, мітингів під міськрадою, депутатів, які озираються на громаду, на плакати й вимоги, публічної політики та критики — вже не буде, принаймні у цьому складі, який і обрали під цим гаслом. Тим часом в інших обласних центрах подібна політична культура зберігається: сесії відбуваються наживо, існує реальне, а не віртуальне самоврядування. А Миколаїв, схоже, залишається «особливим».

У жовтні 2025 року спливає термін, відведений цьому скликанню міськради. В умовах воєнного стану, схоже, вибори проводитись не будуть, тож теоретично робота міськради буде продовжена. Та чи збереться ще бодай раз у сесійній залі нинішній депутатський корпус — велике питання. І, як слушно зауважує сам Андрій Єрмолаєв, віддаленість ради від громади з часом лише зростатиме.